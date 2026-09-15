Pareja abandonó a su propio hijo luego de haberlo usado para robar un local en Bogotá: huyeron sin él

Un operativo de la Policía terminó con la captura de dos adultos de nacionalidad venezolana y la aprehensión de un menor de 12 años, luego de un presunto intento de hurto en un establecimiento comercial del sector de Patio Bonito, en Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, el menor habría sido instrumentalizado por los adultos para cometer el robo.

¿Cómo fue el intento de hurto a un local en Bogotá en el que utilizaron a un menor?

Según el relato entregado por la víctima a las autoridades, el hombre y la mujer ingresaron al establecimiento acompañados del menor.

Mientras los adultos, aparentemente, distraían a la empleada del local, el niño habría aprovechado la situación para desplazarse hasta la zona donde se encontraba la caja registradora.

El propósito, de acuerdo con la información suministrada a la Policía, habría sido sacar cerca de $1 millón en efectivo.

Sin embargo, durante el intento de llevarse el dinero se habría producido un forcejeo que terminó ocasionando daños en diferentes elementos del establecimiento. Los perjuicios materiales fueron avaluados aproximadamente en $9 millones.

Pareja abandonó a su propio hijo luego de haberlo usado para robar el local

Después del intento de hurto, los dos adultos habrían salido rápidamente del establecimiento y abordado un taxi que los esperaba en las inmediaciones.

El vehículo emprendió la huida, pero en medio de la situación el menor quedó abandonado dentro del establecimiento comercial.

Los uniformados activaron de inmediato la búsqueda del vehículo y, después de realizar el seguimiento correspondiente, lograron interceptarlo varias cuadras más adelante. Los dos adultos fueron capturados en flagrancia.

¿Qué pasó con el menor?

Mientras los adultos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, el niño fue entregado a la autoridad competente. La Policía informó que se activó la ruta de atención integral y restablecimiento de derechos, teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad.

La institución reiteró además su rechazo frente a la utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en actividades delictivas.

Paralelo a esto, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el presunto delito de hurto.