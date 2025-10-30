Bogotá: Motociclistas convocan manifestaciones desde el jueves por restricciones en Halloween

Desde la media noche del jueves, 30 de octubre, en Bogotá se registran protestas de motociclistas inconformes con el decreto 528 del 29 de octubre, “por medio del cual”, la Alcaldía Mayor, adoptó “medidas transitorias y preventivas en materia de circulación de motocicletas para conservación de la seguridad y el orden público en la ciudad”, desde las 12:00 a. m. de este jueves y hasta las 11:59 p. m. del lunes, 3 de noviembre.

Las concentraciones se registraron en el sur y occidente de la ciudad, específicamente en la calle 20 con Av. Boyacá y la Autopista Sur con Av. Villavicencio. Además, los motociclistas advirtieron que durante el jueves planean movilizaciones adicionales en la calle 100 con carrera 15, calle 100 con Autopista Norte y en la Avenida Boyacá con calle 22.

¿Qué restricciones a la movilidad estableció la Alcaldía y quienes están exentos?

Argumentando que, en los últimos tres años, el fin de semana de Halloween se han registrado hasta 16 muertes que podrían haberse evitado, la Alcaldía Mayor de Bogotá estableció que del 30 de octubre y hasta el 3 de noviembre queda prohibida la circulación de motos con parrillero las 24 horas del día y se prohíbe el tránsito de motocicletas en las noches, entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m.

Los corredores en los que se llevarán los controles más estrictos serán la Autopista Norte, la Autopista Sur, la NQS, la Avenida Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali, la Primero de Mayo, las Américas, la Suba, la calle 26, la calle 80, la carrera Séptima, la carrera 68, la calle 13, la Guayacanes, la Esperanza, la Villavicencio, la Circunvalar, la calle 53, la calle 63 y la carrera 60, entendiendo que, en estos corredores, fueron reportados el 73% de las muertes nocturnas de motociclistas.

De las medidas estarán exentas las motos que transporten a personas en condición de discapacidad, presten servicios de mensajería y/o domicilios y estén debidamente identificadas, pertenezcan a empresas de servicios públicos domiciliarios, formen parte de la Fuerza Pública, el SITP, los servicios diplomáticos, la caravana presidencial u organismos de emergencias y estén vinculadas a empresas de seguridad privada, asegurados o servicios de asistencia.

RELACIONADO Estas motos sí podrán circular en Bogotá durante el puente de Halloween

¿Qué han dicho desde el gremio de os motociclistas?

Desde el gremio motero, voceros advierten que las protestas fueron convocadas porque el decreto afecta su derecho al trabajo y a la libre movilidad. La gran mayoría utiliza la moto para desplazarse, pero hay quienes trabajan con ella y se verán afectados durante todo el puente festivo.

La Alcaldía, sin embargo, insistió que las medidas fueron adoptadas para evitar las caravanas de Halloween de los últimos años, en las que motociclistas se habrían saltado varias normas de tránsito y generaron un caos en la movilidad.

Y es que, si bien, desde el colectivo con más integrantes de la comunidad motera, el grupo Gonobikerreas, se dio a conocer que no realizarían su tradicional ‘rodada del payaso’, no se había descartado, hasta el anuncio de la Alcaldía, que otros grupos convocaran rodadas de Halloween en la ciudad.