¿Saldrá disfrazado en moto este 31 de octubre? Hay comunicado para motociclistas de Bogotá

Gonobikerreas cancela la caravana de motociclistas en Bogotá este 31 de octubre de 2025 por seguridad y obras viales, según comunicado oficial.

Moteros, caravana 31 de octubre
Foto: Gonobikerreas - Redes sociales

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
02:55 p. m.
La tradicional caravana de motociclistas que cada 31 de octubre tomaba las calles de Bogotá fue oficialmente cancelada para este 2025.

El anuncio lo hizo Gonobikerreas, el grupo motero más grande de Colombia y Latinoamérica, que por más de 15 años organizó esta masiva celebración conocida como el “Día del Payaso” o la “Rodada del Terror”.

La decisión fue tomada luego de reuniones con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito, quienes expresaron preocupación por la seguridad y las condiciones actuales de movilidad en la capital.

El comunicado de Gonobikerreas

En un extenso pronunciamiento, la dirección nacional de Gonobikerreas explicó que “este año 2025 no se realizará la tradicional celebración del Día del Payaso” debido a las dificultades logísticas que implica movilizar entre 15.000 y 23.000 motociclistas por la ciudad.

El grupo recordó que la actividad nació en Bogotá bajo el liderazgo de Tom Sawyer, su fundador y presidente mundial, como un espacio de “hermandad, alegría y respeto”. Sin embargo, este año, el alto número de obras viales y la imposibilidad de usar zonas como el entorno del estadio El Campín impiden garantizar la seguridad de los participantes y la normalidad del tránsito.

Llamado a la calma y claridad

Gonobikerreas también hizo un llamado a la ciudadanía y a la comunidad motera para que no participen en caravanas no autorizadas que utilicen la imagen del payaso o el nombre del grupo.

“Gonobikerreas no participará ni avalará ninguna actividad de este tipo en Bogotá este año”, advirtió la organización.

La decisión, señalaron, refleja el compromiso del gremio con la seguridad vial, la convivencia ciudadana y el respeto por las normas de movilidad, en un contexto donde las autoridades esperan evitar bloqueos y accidentes durante las celebraciones de Halloween.

