Casi mil personas fueron sancionadas por ignorar las restricciones del Dia sin carro en Bogotá ¿Qué hacer si su vehículo fue inmovilizado?

En su edición número 28, el ‘Día sin carro y sin moto en Bogotá’ se extendió desde las 5:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche.

febrero 05 de 2026
07:21 p. m.
Bogotá vivió una nueva jornada del ‘Día sin carro y sin moto’ este jueves, 5 de febrero, entre las 5:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, como acordó la ciudad en una consulta popular realizada en el año 2000.

La instrucción era sencilla: ni carros ni motos particulares, así hubieran pagado el Pico y Placa solidario, podían transitar en el horario establecido, para darle un respiro a la ciudad.

Sin embargo, en las primeras 12 horas de la jornada, se habrían realizado comparendos e inmovilizaciones a vehículos de casi 1.000 personas, que decidieron ignorar las instrucciones de las autoridades o alegan no tener conocimiento sobre la dinámica.



987 personas fueron sorprendidas conduciendo vehículos no autorizados:

En entrevista con Noticias RCN, el coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, lamentó el saldo de personas sancionadas por conducir vehículos no autorizados durante la más reciente edición del ‘Día sin carro y sin moto’.

“Lamentablemente, de momento, hemos sorprendido a 987 personas conduciendo e incumpliendo la medida y ¿por qué digo lamentablemente? Porque esta es una actividad que requiere del compromiso de todos los que vivimos en la capital de la República, porque lo que se busca con la misma es mejorar las condiciones del aire en nuestra capital”.



¿Qué hacer si su vehículo fue inmovilizado en el ‘Día sin carro y sin moto’ en Bogotá?

Solo los vehículos de transporte público, motocicletas vinculadas a servicios de mensajería y domicilios, vehículos para personas en condición de discapacidad, vehículos de emergencia, vehículos de transporte escolar, los vehículos de organismos de seguridad, carrozas fúnebres, la caravana presidencial y los vehículos eléctricos de cero emisiones tenían permitido movilizarse este 5 de febrero en Bogotá.

Quienes salieron a las calles en vehículos que no se encuentran entre las excepciones se enfrentarán a una multa de 633.000 pesos y el proceso de recuperar su carro o motocicleta inmovilizada. De acuerdo con el coronel Silva:

“A los sancionados, inevitablemente, les fue inmovilizado su vehículo. (Ellos) Tienen que agendar una cita en la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la página web o la línea telefónica, acudir a las instalaciones o sucursales, que están por toda la ciudad y, como propietario del vehículo o infractor, llevar su cédula de ciudadanía, el Soat y la revisión técnico-mecánica vigentes”.

