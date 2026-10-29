Bogotá será sede del IV Congreso Andemos y el primer Andemos Fest, un espacio para hablar de movilidad

Bogotá se convertirá en el epicentro del sector automotor colombiano a partir del 29 de octubre de 2026, cuando arranquen simultáneamente el IV Congreso Andemos y el primer Andemos Fest en el Hotel Grand Hyatt. Los eventos, que se extenderán hasta el 1 de noviembre, abordarán los desafíos de la movilidad en el país y acercarán al público las últimas innovaciones de la industria.

Un congreso para analizar los retos del sector

El IV Congreso Andemos comenzará el 29 de octubre a las 8:00 a.m. y congregará a representantes del Gobierno, el Congreso de la República, empresarios, líderes gremiales y expertos del sector. La agenda estará enfocada en temas estratégicos como la renovación del parque automotor, la seguridad vehicular, la infraestructura, la logística, la transformación tecnológica, la transición energética y el comercio internacional.

"La movilidad debe ocupar un lugar prioritario en las decisiones públicas, porque está directamente relacionada con la calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas", afirmó Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos.

Añadió que la renovación del parque automotor, la infraestructura, la tecnología, la seguridad vial y las condiciones regulatorias "inciden en las oportunidades de los colombianos".

Según Chaves, el objetivo del congreso es "impulsar esta conversación y contribuir a las decisiones que permitan avanzar hacia una movilidad más segura, eficiente y accesible". Las discusiones abordarán las necesidades de movilidad de los ciudadanos y las condiciones que requiere el sector empresarial para fortalecer su competitividad.

Andemos Fest para que el público descubra las novedades tecnológicas

Como complemento al congreso, del 29 de octubre al 1 de noviembre se realizará el primer Andemos Fest con entrada libre para el público. Este espacio permitirá a los ciudadanos conocer lanzamientos y modelos de vehículos particulares y comerciales, explorar tecnologías eléctricas, híbridas y de combustión, y descubrir avances en seguridad vehicular.

El festival también ofrecerá información sobre alternativas de adquisición, financiación y renovación de vehículos, de acuerdo con las condiciones ofrecidas por las marcas participantes. La iniciativa busca acercar la industria automotriz a los ciudadanos, reuniendo en un mismo lugar diferentes propuestas del mercado.

"El IV Congreso Andemos y el Andemos Fest comparten un mismo propósito: impulsar la conversación sobre las decisiones que necesita el país en materia de movilidad y acercar a los ciudadanos a las novedades, tecnologías y alternativas que ofrece el mercado automotor", concluyó Chaves.

El presidente ejecutivo destacó que mientras el Congreso convoca a los principales actores públicos y privados para analizar los retos del sector, el Fest conecta a las marcas con las personas y sus necesidades de movilidad.