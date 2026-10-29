CANAL RCN
Colombia

Bogotá será sede del IV Congreso Andemos y el primer Andemos Fest, un espacio para hablar de movilidad

El evento reunirá a líderes del sector automotor para discutir movilidad y competitividad, mientras el público accederá gratuitamente a novedades tecnológicas.

Bogotá será sede del IV Congreso Andemos y el primer Andemos Fest, un espacio para hablar de movilidad
Foto: Andemos

CONTENIDO PATROCINADO

octubre 29 de 2026
05:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se convertirá en el epicentro del sector automotor colombiano a partir del 29 de octubre de 2026, cuando arranquen simultáneamente el IV Congreso Andemos y el primer Andemos Fest en el Hotel Grand Hyatt. Los eventos, que se extenderán hasta el 1 de noviembre, abordarán los desafíos de la movilidad en el país y acercarán al público las últimas innovaciones de la industria.

Un congreso para analizar los retos del sector

El IV Congreso Andemos comenzará el 29 de octubre a las 8:00 a.m. y congregará a representantes del Gobierno, el Congreso de la República, empresarios, líderes gremiales y expertos del sector. La agenda estará enfocada en temas estratégicos como la renovación del parque automotor, la seguridad vehicular, la infraestructura, la logística, la transformación tecnológica, la transición energética y el comercio internacional.

"La movilidad debe ocupar un lugar prioritario en las decisiones públicas, porque está directamente relacionada con la calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas", afirmó Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos.

Añadió que la renovación del parque automotor, la infraestructura, la tecnología, la seguridad vial y las condiciones regulatorias "inciden en las oportunidades de los colombianos".

Según Chaves, el objetivo del congreso es "impulsar esta conversación y contribuir a las decisiones que permitan avanzar hacia una movilidad más segura, eficiente y accesible". Las discusiones abordarán las necesidades de movilidad de los ciudadanos y las condiciones que requiere el sector empresarial para fortalecer su competitividad.

Andemos Fest para que el público descubra las novedades tecnológicas

Como complemento al congreso, del 29 de octubre al 1 de noviembre se realizará el primer Andemos Fest con entrada libre para el público. Este espacio permitirá a los ciudadanos conocer lanzamientos y modelos de vehículos particulares y comerciales, explorar tecnologías eléctricas, híbridas y de combustión, y descubrir avances en seguridad vehicular.

El festival también ofrecerá información sobre alternativas de adquisición, financiación y renovación de vehículos, de acuerdo con las condiciones ofrecidas por las marcas participantes. La iniciativa busca acercar la industria automotriz a los ciudadanos, reuniendo en un mismo lugar diferentes propuestas del mercado.

"El IV Congreso Andemos y el Andemos Fest comparten un mismo propósito: impulsar la conversación sobre las decisiones que necesita el país en materia de movilidad y acercar a los ciudadanos a las novedades, tecnologías y alternativas que ofrece el mercado automotor", concluyó Chaves.

El presidente ejecutivo destacó que mientras el Congreso convoca a los principales actores públicos y privados para analizar los retos del sector, el Fest conecta a las marcas con las personas y sus necesidades de movilidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Tembló en Colombia HOY 29 de octubre de 2026: atento a las magnitudes reportadas

Inseguridad en Bogotá

Ordenan suspender la venta y el consumo de licor en establecimiento denunciado por ruido en Park Way

Bogotá

Más de la mitad de los bogotanos viven en arriendo: el número de habitantes por hogar disminuyó el último año

Otras Noticias

Ciberseguridad

Video revela nueva modalidad de estafa en cajeros automáticos: mucho ojo a esto

Este es el detalle que debe revisar antes de digitar la clave.

Hogar

¿Quiere darle otro aire a su casa? Ideas para remodelarla antes de fin de año

Pequeños cambios en iluminación, colores y distribución pueden transformar sus espacios.

México

Video | Niña sufrió graves quemaduras al incendiarse su disfraz de catrina durante festival escolar en México

Fútbol

Cristiano Ronaldo se acerca a los 1.000 goles tras marcar hat-trick: así fueron sus anotaciones

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario