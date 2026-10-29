Más de la mitad de los bogotanos viven en arriendo: el número de habitantes por hogar disminuyó el último año

En medio del encuentro Datos y Voces que Conectan la Región, representantes de la Secretaría de Planeación, la Región Metropolitana y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentaron los resultados de la Encuesta Multipropósito 2025, con detalles exclusivos sobre las condiciones de vida en Bogotá y 21 municipios aledaños.

La encuesta “comprende Bogotá, con información urbana desagregada por localidades y Unidades de Planeamiento Local (UPL), así como por el área rural de la ciudad” y “en Cundinamarca incluye las cabeceras urbanas de 21 municipios y resultados rurales para 7 de ellos”.

Realizada a una muestra de más de 8.000 hogares en la región, permite conocer las características de cada territorio y las diferencias entre sus entornos rurales y urbanos.

Más de la mitad de los hogares bogotanos viven en arriendo:

De acuerdo con la Encuesta Multipropósito 2025, en el área urbana de Bogotá, con 2,9 millones de hogares, viven 7,9 millones de personas y, en el área rural, con 9.000 hogares, viven 26.000 personas.

El 55,1% de ellos viven en arriendo. Un 11,5% más que en 2017, cuando el 43,6% de las personas rentaban un lugar para vivir. Además, dos de cada tres hogares no tienen entre sus planes comprar una vivienda propia, al menos no durante los siguientes dos años.

“Las cifras”, sin embargo, “demuestran que la ciudad tuvo un crecimiento más acelerado en el número de hogares y viviendas que en su población. Esto significa que hay más hogares, pero cada vez están conformados por menos personas: el promedio pasó de casi 3 personas por hogar a 2,71”.

Más hogares con mascotas y acceso a Internet:

La Encuesta Multipropósito 2025 también reveló que el número de hogares con mascotas aumentó en Bogotá, llegando al 44%. El número de hogares con conexión a Internet es del 80,2% en sectores urbanos y del 44,6% en sectores rurales.

Mientras, la pobreza monetaria superó la meta para 2027, bajó a 22 de cada 100 y la pobreza multidimensional, “que mide las privaciones de los hogares para acceder a aspectos como educación, salud, trabajo y vivienda, pasó del 5,6% al 3%”.

En palabras del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, “la Encuesta Multipropósito permite reconocer los avances y desafíos de la ciudad y la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca (RMBC), y ofrece herramientas para la transformación y construcción de una ciudad con más oportunidades”.