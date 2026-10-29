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Colombia

Ordenan suspender la venta y el consumo de licor en establecimiento denunciado por ruido en Park Way

Las quejas de los residentes y mediciones que registraron entre 69 y 80 decibeles llevaron a las autoridades a tomar medidas.

Gestores del orden
Foto: Sec. Seguridad

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
05:43 p. m.
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En el sector del Park Way, en Bogotá, la música a alto volumen durante la madrugada llevó a varios vecinos a organizarse y acudir a las autoridades para reclamar condiciones que les permitan descansar y vivir tranquilamente.

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Uno de los casos se presentó en la calle 39B con carrera 21, donde la comunidad denunció afectaciones que, según sus reportes, no solo estaban relacionadas con el ruido, sino también con la compatibilidad de la actividad comercial con el uso residencial de la zona.

Tras las actuaciones adelantadas frente a estas quejas, se ordenó la suspensión definitiva de la venta y el consumo de licor en horario nocturno en el establecimiento señalado. La decisión se refiere específicamente a esa actividad y no implica el cierre total del negocio.

Mediciones de ruido y quejas de la comunidad en el Park Way

Los registros de medición reportados en este caso alcanzaron niveles de entre 69 y 80 decibeles, cifras que evidenciaron la necesidad de evaluar técnicamente las emisiones sonoras y sus posibles efectos sobre las viviendas cercanas.

La inconformidad de los residentes quedó reflejada en denuncias públicas difundidas durante julio, agosto y septiembre de 2026. En esas publicaciones, los vecinos cuestionaron que un establecimiento situado en un entorno residencial mantuviera música a alto volumen durante la madrugada.

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Afectan la salud, la habitabilidad y el derecho al descanso de la comunidad

Asimismo, solicitaron que el negocio desarrollara sus actividades dentro de las condiciones autorizadas y pidieron a las autoridades verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre ruido y uso del suelo.

¿Qué decisión se tomó con el establecimiento?

La decisión adoptada frente al caso del Park Way establece la suspensión definitiva de la actividad de venta y consumo de licor durante el horario nocturno. Esto significa que la medida se concentra en esa operación específica y no supone, por sí misma, que el establecimiento deba cerrar completamente.

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