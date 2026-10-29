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Cristiano Ronaldo se acerca a los 1.000 goles tras marcar hat-trick: así fueron sus anotaciones

El luso fue la máxima figura en el triunfo de Al Nassr.

Foto: Twitter Cristiano Ronaldo

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
04:30 p. m.
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En una exhibición de efectividad en la Liga Profesional Saudí, Cristiano Ronaldo firmó un hat-trick en solo 15 minutos para guiar la victoria de Al-Nassr 5-3 sobre Al-Kholood.

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Con esta actuación, el delantero portugués no solo aseguró tres puntos clave en la lucha por el título, sino que colocó su registro histórico a un paso de una cifra inédita en el fútbol profesional.

Así fueron los goles de Cristiano Ronaldo hoy

El encuentro disputado por el equipo dirigido por Stefano Pioli tuvo momentos de alta tensión en el desarrollo del juego. Pese a que Ângelo Gabriel abrió el marcador al minuto 24 y Sadio Mané amplió la ventaja al 38', el conjunto de Al-Kholood reaccionó con fiereza y logró poner en aprietos a la defensa rival. Fue en el tramo complementario cuando emergió la figura indomable del capitán de Al-Nassr para definir el rumbo del compromiso.

La ráfaga goleadora del atacante portugués se concretó de forma fulgurante en la segunda mitad del partido. En el minuto 66 anotó el primer gol de su cuenta personal al cazar un balón suelto dentro del área chica y sacar un remate cruzado al poste lejano.

Poco después, en el minuto 72, convirtió el segundo con un cabezazo certero a la red tras recibir un centro milimétrico desde la banda derecha. Finalmente, en el minuto 81, completó su hat-trick al culminar un contraataque veloz definiendo de primera intención para sellar el 5-3 definitivo en el marcador.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera?

Con esta tripleta, Cristiano Ronaldo llegó a la cifra de 985 goles oficiales en partidos de competencia sumando sus pasos por clubes y la Selección de Portugal. Con este registro, el astro portugués queda a tan solo 15 anotaciones de alcanzar la histórica marca de los 1.000 goles como profesional.

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