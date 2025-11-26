Bogotá tiene un nuevo punto de atención para mujeres víctimas de violencia: este es su catálogo de servicios

Bogotá no dejó que el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres (25N) pasara inadvertido. La administración admitió que “se quedan cortos” en materia de prevención, para detectar a tiempo las situaciones que ponen su vida en peligro.

Sin embargo, nuevas estrategias han sido adoptadas en el 2025 para proteger a las mujeres víctimas de las violencias de género y acompañarlas en su clamor de justicia.

Y es que, según el alcalde Carlos Fernando Galán, los funcionarios de su administración tienen “la responsabilidad de articularse mejor, de siempre reconocer cuando hay fallas y actuar para corregir y garantizar que Bogotá se convierta en una ciudad verdaderamente segura, donde se cumpla el objetivo de que las mujeres puedan caminar seguras y eso les permita desarrollar su proyecto de vida libre de violencias”.

Un nuevo punto de atención y otras estrategias buscan acompañar a las mujeres víctimas de violencia en la ciudad:

El martes, 25 de noviembre, la ciudad dio a conocer la activación de la octava Ruta Integral para Mujeres, en la Casa de Justicia de Usme. Con esta, son ocho las Casas de Justicia que han adoptado este modelo para prestar atención jurídica y psicosocial a las mujeres en Bogotá, ayudarlas en la activación de rutas y medidas de protección y servicios articulados con otras entidades.

La ciudad presentó también su programa Buses de Cuidado, con el que vehículos “con duplas psicojurídicas” visitarán zonas rurales y urbanas de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Tunjuelito, Bosa y Kennedy para llegar a las mujeres víctimas de violencia que, por una u otra razón, no pueden acercarse a las Casa de Justicia.

Las comisarías de familia ampliarán su capacidad y horarios, para trabajar de 7:00 de la mañana a 11:00 de la noche y la administración continúa trabajando en las Redes Seguras para la Prevención de Violencias contra las Mujeres. En palabras de la secretaria de la Mujer, Laura Tami:

“Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencias, por eso desde la Secretaría de la Mujer trabajamos articuladamente con otras entidades distritales y actores privados, para impulsar iniciativas como Redes Seguras, La Ruta Única de Atención y los Buses del Cuidado, con las cuales avanzamos en la garantía de ese derecho para todas en Bogotá”.