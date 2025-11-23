2025 podría ser el año más crítico de la década por casos de violencia intrafamiliar en Bogotá

Los más de 38 mil casos de violencia intrafamiliar que se han registrado durante 2025 en Bogotá, podrían convertir a este año como el peor de la década en esta materia.

La capital está viviendo una emergencia que no ocurre en las calles, sino al interior de los hogares. Entre enero y octubre, se han denunciado más de 38 mil casos de violencia intrafamiliar, significando un aumento del 14% frente al mismo periodo del año pasado.

Las zonas con mayor aumento de casos

Puente Aranda es hoy el epicentro del mayor crecimiento, con un incremento del 154% en los casos. Le siguen las localidades de Teusaquillo, con un aumento del 50%, y Tunjuelito con un 44%.

Pero las zonas más golpeadas siguen siendo las mismas: Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá y Suba, que concentran los mayores reportes de violencia.

El concejal Andrés Barrios asegura que muchos de estos casos, cuando no son atendidos a tiempo, tienen desenlaces fatales como feminicidios, por lo que hizo un llamado al Distrito para atender oportunamente las denuncias y poner en marcha acciones preventivas.

El panorama es aún más grave si se mira la última década donde la violencia intrafamiliar se ha triplicado.

En 2012 se registraban poco más de 3.100 casos en Bogotá; hoy, más de 38 mil. Un aumento superior al 1.000%, confirmando una escalada sostenida y no un fenómeno aislado.

621 feminicidios en 2025

Pero la violencia intrafamiliar no es la única que preocupa. Colombia atraviesa una emergencia por el aumento en casos de feminicidios que parece no contenerse.

De acuerdo con el Observatorio Feminicidios Colombia, 621 mujeres fueron víctimas de este delito entre enero y septiembre de 2025, siendo mayo, enero, marzo y julio los meses más violentos.

Además, el informe indica que los victimarios, en su mayoría, son conocidos de las víctimas, y que más de la mitad de los casos se presentan al interior de las viviendas de las mujeres.

Un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia advirtió que en 2024 se registraron 126.386 casos de violencia intrafamiliar en el país, de los cuales 101.195 fueron archivados.

La CEJ agregó que a pesar de las denuncias, las medidas de protección y los esfuerzos institucionales por proteger a las víctimas siguen siendo insuficientes, lo que se refleja en que el 78% de los casos de feminicidio quedan en la impunidad.