Bogotá tiene una nueva idea para evitar que alimentos próximos a caducar en plazas de mercado se desperdicien

Bogotá se prepara para el cierre de la Semana por la Reducción de Pérdidas y Desperdicios 2025, pero insiste en que los esfuerzos por minimizar el desperdicio de alimentos deben mantenerse.

En esta edición, la ciudad decidió enfocarse en las plazas distritales de mercado, para sensibilizar a comerciantes y compradores sobre la importancia de incluir en la cadena de consumo un nuevo eslabón: el de la donación para venenciar a familias en condiciones vulnerables, cuando los alimentos entran en estado de maduración.

De acuerdo con Subdirectora de Emprendimiento, servicios empresariales y comercialización del Instituto para la Economía Social (IPES), se busca que en las plazas, “cada alimento tenga un destino útil. Por eso estamos trabajando con los comerciantes para que donen o transformen los productos en maduración, convirtiendo una posible pérdida en una oportunidad para apoyar a quienes más lo necesitan y fortalecer la seguridad alimentaria de Bogotá”.

¿Qué acciones se tomarán en la ciudad?

A raíz de la Semana por la Reducción de Perdidas, el distrito anunció que no solo pondrá en marcha una campaña para que el mensaje llegue a otros ciudadanos y sectores del comercio.

También se coordinó la puesta en marcha de acciones piloto de donación y transformación de alimentos maduros para darles una segunda oportunidad y reducir la crisis alimentaria que golpea a cerca de 673 millones de personas en el mundo.

Solo en Colombia, “se pierde o desperdicia el 34 % de los alimentos frescos, lo que en Bogotá representa alrededor de 1,2 millones de toneladas al año, al considerar toda la Región Central, la cifra asciende a 3,8 millones de toneladas anuales. Según cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en la capital el 52 % de este desperdicio se debe al deterioro de los alimentos, el 27 % a preparar más de lo necesario y el 21 % a que los productos procesados alcanzan su fecha de vencimiento”.