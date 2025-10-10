CANAL RCN
Colombia

¿Bogotá vacía? Este es el número de personas que saldrán de la ciudad por la semana de receso

De momento, unos 600.000 vehículos han dejado la capital y 340.000 pasajeros han utilizado las terminales del Salitre, Norte y Sur.

Foto: Secretaría de Movilidad
Foto: Secretaría de Movilidad

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
07:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El puente festivo que da cierre a la semana de receso, la Policía de Tránsito estima que cuatro millones de vehículos se movilizarán por las carreteras del país.

Solo un millón podría desplazarse por Cundinamarca y, de momento, 600.000 vehículos particulares han salido de Bogotá y 340.000 pasajeros han dejado la capital del país, en buses de las terminales del Salitre, Norte y Sur.

Las multas de tránsito más frecuentes en la semana de receso escolar en Colombia
RELACIONADO

Las multas de tránsito más frecuentes en la semana de receso escolar en Colombia

Autoridades estarán controlando la movilidad en puntos de acceso y salida de Bogotá:

De cara al puente festivo, las autoridades determinaron que, con la vía al Llano cerrada, el sábado tendrán prioridad entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde los viajeros que utilicen la variante, ubicada a 600 metros del kilómetro 18, en sentido Bogotá – Villavicencio.

Y, el lunes festivo, en el mismo horario, tendrá prelación los vehículos que utilicen la variante en sentido contrario; es decir, Villavicencio – Bogotá.

Ese día, además, se aplicará el Pico y Placa regional que, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, permitirá, únicamente, la entrada a vehículos cuya placa termine en número par. Y, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, se permitirá, únicamente, la entrada a vehículos cuya placa termine en número impar.

Así funcionará el Plan Éxodo y Retorno en Bogotá durante el puente festivo
RELACIONADO

Así funcionará el Plan Éxodo y Retorno en Bogotá durante el puente festivo

¿Cómo consultar el estado de las vías en tiempo real?

Para evitar contratiempos y la acumulación de vehículos, la Policía de Tránsito recomendó a los viajeros que, durante el puente festivo:

“Revisen las páginas oficiales del ministerio de Transporte, del Ideam, de la Dirección de Tránsito y Transporte y utilicen el #767 para planear su viaje y evidenciar cómo se encuentran las diferentes vías del país. Es fundamental el respeto por las señales de tránsito, la empatía, el cuidado de la vida y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Cayó alias Platanote, uno de los jefes más temidos del cartel de 'Mordisco'

Pasto

Extorsionistas tenían azotada a una familia en Pasto con millonario cobro: así eran las amenazas

Artistas

Manager de B-King se quebró y pidió disculpas a la familia: "No era mi intención"

Otras Noticias

Kylian Mbappé

Golazo maradoniano de Kylian Mbappé para acercar a Francia al Mundial

Kylian Mbappé marcó un tremendo golazo para acercar Francia a la Copa del Mundo. Mírelo aquí.

Estados Unidos

Empiezan los despidos masivos en los EE. UU. por cierre del Gobierno

750.000 empleados federales tuvieron que dejar sus puestos de trabajo o seguir en funciones, sin recibir su salario.

Artistas

Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre la familia de una reconocida actriz

Finanzas personales

Revelan sorpresivo listado de las ciudades con los arriendos más caros del país: Bogotá ya no es

Enfermedades

Despido por enfermedad: ¿Cuándo una empresa puede hacerlo sin violar la ley?