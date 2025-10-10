¿Bogotá vacía? Este es el número de personas que saldrán de la ciudad por la semana de receso

El puente festivo que da cierre a la semana de receso, la Policía de Tránsito estima que cuatro millones de vehículos se movilizarán por las carreteras del país.

Solo un millón podría desplazarse por Cundinamarca y, de momento, 600.000 vehículos particulares han salido de Bogotá y 340.000 pasajeros han dejado la capital del país, en buses de las terminales del Salitre, Norte y Sur.

Autoridades estarán controlando la movilidad en puntos de acceso y salida de Bogotá:

De cara al puente festivo, las autoridades determinaron que, con la vía al Llano cerrada, el sábado tendrán prioridad entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde los viajeros que utilicen la variante, ubicada a 600 metros del kilómetro 18, en sentido Bogotá – Villavicencio.

Y, el lunes festivo, en el mismo horario, tendrá prelación los vehículos que utilicen la variante en sentido contrario; es decir, Villavicencio – Bogotá.

Ese día, además, se aplicará el Pico y Placa regional que, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, permitirá, únicamente, la entrada a vehículos cuya placa termine en número par. Y, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, se permitirá, únicamente, la entrada a vehículos cuya placa termine en número impar.

¿Cómo consultar el estado de las vías en tiempo real?

Para evitar contratiempos y la acumulación de vehículos, la Policía de Tránsito recomendó a los viajeros que, durante el puente festivo:

“Revisen las páginas oficiales del ministerio de Transporte, del Ideam, de la Dirección de Tránsito y Transporte y utilicen el #767 para planear su viaje y evidenciar cómo se encuentran las diferentes vías del país. Es fundamental el respeto por las señales de tránsito, la empatía, el cuidado de la vida y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”.