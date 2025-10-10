Así funcionará el Plan Éxodo y Retorno en Bogotá durante el puente festivo

Con motivo del puente festivo del Día de la Raza, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció un amplio operativo de control y acompañamiento en las principales vías de ingreso y salida de Bogotá.

El objetivo es evitar el transporte ilegal y asegurar que el tránsito sea ordenado, seguro y eficiente durante los días de mayor flujo vehicular.

Plan Éxodo y Retorno en Bogotá

La Secretaría de Movilidad, en conjunto con la Policía de Tránsito y la Terminal de Transporte de Bogotá, activará el Plan Éxodo y Retorno, una estrategia que busca garantizar la movilidad y la seguridad vial de los viajeros durante el fin de semana festivo.

El subsecretario de Gestión de la Movilidad, Jhon González, recordó la importancia de utilizar únicamente los vehículos autorizados que salen desde las terminales oficiales.

Recordamos a la ciudadanía que para moverse de manera segura en transporte intermunicipal es necesario acercarse a las terminales de transporte y tomar los vehículos que salen desde estos puntos. Estos cuentan con las condiciones óptimas y los permisos requeridos para movilizar pasajeros.

Advirtió que el uso de transporte ilegal representa un alto riesgo para la vida de los pasajeros, ya que estos vehículos no garantizan revisiones técnico-mecánicas ni seguros exigidos por la ley. Además, afectan la seguridad vial y el orden del sistema de transporte público.

¿Cuántos vehículos se movilizarán en el festivo del lunes 13 de octubre?

Como parte del Plan Éxodo y Retorno, la Secretaría de Movilidad proyecta que 1.026.080 vehículos saldrán de Bogotá y 1.077.497 ingresarán durante el fin de semana.

Para atender este alto flujo vehicular, se desplegarán cerca de 200 unidades diarias en vía (y 300 el lunes festivo) que estarán encargadas de realizar controles de velocidad, monitorear el tráfico, recuperar el espacio público y verificar el estado de los vehículos.

Pico y placa regional para el lunes 13 de octubre

Por otra parte, la Secretaría confirmó que el lunes 13 de octubre se mantendrá el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a Bogotá, medida que busca regular el retorno de los viajeros y evitar congestiones.

El horario será el siguiente: