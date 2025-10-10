CANAL RCN
Colombia

Así funcionará el Plan Éxodo y Retorno en Bogotá durante el puente festivo

La Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito implementarán medidas especiales para garantizar la fluidez en los desplazamientos.

Confirman la fecha en la que abrirán parcialmente la vía al Llano
Foto: X @ANI_Colombia

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
04:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con motivo del puente festivo del Día de la Raza, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció un amplio operativo de control y acompañamiento en las principales vías de ingreso y salida de Bogotá.

Cambian los horarios en la vía al Llano: así funcionara el paso entre Bogotá y Villavicencio
RELACIONADO

Cambian los horarios en la vía al Llano: así funcionara el paso entre Bogotá y Villavicencio

El objetivo es evitar el transporte ilegal y asegurar que el tránsito sea ordenado, seguro y eficiente durante los días de mayor flujo vehicular.

Plan Éxodo y Retorno en Bogotá

La Secretaría de Movilidad, en conjunto con la Policía de Tránsito y la Terminal de Transporte de Bogotá, activará el Plan Éxodo y Retorno, una estrategia que busca garantizar la movilidad y la seguridad vial de los viajeros durante el fin de semana festivo.

El subsecretario de Gestión de la Movilidad, Jhon González, recordó la importancia de utilizar únicamente los vehículos autorizados que salen desde las terminales oficiales.

Recordamos a la ciudadanía que para moverse de manera segura en transporte intermunicipal es necesario acercarse a las terminales de transporte y tomar los vehículos que salen desde estos puntos. Estos cuentan con las condiciones óptimas y los permisos requeridos para movilizar pasajeros.

Advirtió que el uso de transporte ilegal representa un alto riesgo para la vida de los pasajeros, ya que estos vehículos no garantizan revisiones técnico-mecánicas ni seguros exigidos por la ley. Además, afectan la seguridad vial y el orden del sistema de transporte público.

¿Cuántos vehículos se movilizarán en el festivo del lunes 13 de octubre?

Como parte del Plan Éxodo y Retorno, la Secretaría de Movilidad proyecta que 1.026.080 vehículos saldrán de Bogotá y 1.077.497 ingresarán durante el fin de semana.

Así quedaron las tarifas de los peajes y el costo total del viaje para cada categoría tras la reducción en la vía al Llano
RELACIONADO

Así quedaron las tarifas de los peajes y el costo total del viaje para cada categoría tras la reducción en la vía al Llano

Para atender este alto flujo vehicular, se desplegarán cerca de 200 unidades diarias en vía (y 300 el lunes festivo) que estarán encargadas de realizar controles de velocidad, monitorear el tráfico, recuperar el espacio público y verificar el estado de los vehículos.

Pico y placa regional para el lunes 13 de octubre

Por otra parte, la Secretaría confirmó que el lunes 13 de octubre se mantendrá el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a Bogotá, medida que busca regular el retorno de los viajeros y evitar congestiones.

El horario será el siguiente:

  • De 12:00 m. a 4:00 p.m., podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
  • De 4:00 p.m. a 8:00 p.m., podrán hacerlo los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
Anuncian nuevas marchas pro-Palestina en Medellín: ¿cuándo serán?
RELACIONADO

Anuncian nuevas marchas pro-Palestina en Medellín: ¿cuándo serán?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Los audios extorsivos de ‘Karla’, disidente detrás del asesinato de dos hermanos en Huila: “No se asuste”

Fiscalía General de la Nación

Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia presiones indebidas del presidente y solicita garantías

Bogotá

¿Por qué cancelaron la Live Session de Ryan Castro en Bogotá? Revelan los motivos

Otras Noticias

Ecuador

Falleció reconocido presentador a sus 41 años: revelaron uso inadecuado de testosterona

El modelo y conductor de televisión de 41 años sufrió un infarto después de varios días en cuidados intensivos.

James Rodríguez

James Rodríguez generó risas con su reacción ante curiosa pregunta de un fan

James Rodríguez no pudo escapar de la curiosa pregunta que le hizo un fan en Estados Unidos.

Bancolombia

Bancolombia lanza nueva oferta de vivienda que van desde los 90 millones de pesos: así puede comprar

Yina Calderón

"Solamente lo sé yo": sorpresiva respuesta de Yina Calderón tras la impactante predicción de una vidente sobre ella

Enfermedades

Despido por enfermedad: ¿Cuándo una empresa puede hacerlo sin violar la ley?