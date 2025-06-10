Las multas de tránsito más frecuentes en la semana de receso escolar en Colombia

Comenzó la semana de receso de octubre en Colombia, una temporada en la que miles de familias aprovechan para viajar por carretera entre el 6 y el 14 de octubre, aprovechando el festivo del lunes 13.

Aunque es una época esperada por los viajeros, también es uno de los periodos con más comparendos en el país debido al aumento de la movilidad en las vías nacionales.

Más de 17.000 comparendos en la semana de receso de 2024

Según el balance oficial del Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito Nacional, durante la semana de receso y el puente del Día de la Raza de 2024 se impusieron más de 17.300 comparendos en todo el país.

Las infracciones más comunes, según Mintransporte, fueron no portar la licencia de conducción, tener el SOAT o la revisión técnico-mecánica vencidos, realizar maniobras peligrosas y exceder los límites de velocidad.

Durante esa misma temporada, más de 3,6 millones de pasajeros se movilizaron en 362.164 vehículos desde las terminales terrestres.

Sanciones frecuentes y recomendaciones de las autoridades

Una de las multas más impuestas en estas fechas es la de sobrecupo en los vehículos, contemplada como infracción C15, la cual equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Las autoridades hacen un llamado a viajar con los documentos al día, respetar los límites de velocidad y revisar las condiciones mecánicas antes de salir.