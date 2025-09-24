Hombre que perdió la vista hace 45 años advierte sobre los peligros del licor adulterado

Una noche de rumba junto a dos de sus amigos marcó un antes y un después en la vida de José Audelino Castillo.

A sus 25 años solía bailar en el centro de Bogotá y buscar los precios más económicos en licores, sin saber que podría caer en la trampa de mafias dedicadas a la venta de licor adulterado.

Con tristeza recuerda como en 1980 no solo perdió a un amigo, sino también la vista, junto a otra persona, tras comprar una botella de venta ilegal:

“Al otro día amanecí viendo todo borros y por la tarde ya no veía nada”. Entonces, poco solía hablarse sobre la importancia de comprar licor sellado, en lugares de confianza y de marcas reconocidas.

Y, a pesar, de que José Audelino logró adaptarse a la ceguera, su llamado sigue siendo el mismo con el paso del tiempo: “Que no les pase como a mí, que quedé ciego toda la vida. Eso es triste, simplemente por no tener cuidado”.

Nueve personas perdieron la vida y otras ocho se encuentran en estado crítico por el licor adulterado en Barranquilla:

Tristemente, la historia sigue repitiéndose. En los últimos días, nueve personas fallecieron y otras ocho fueron trasladadas de urgencia a hospitales de Barranquilla por el consumo de cococho, una bebida elaborada con metanol o alcohol de madera, que suele comercializarse en el mercado de la ciudad.

Famosa entre vendedores de fruta y coteros, era almacenada en pimpinas y se vendía en pequeñas botellas por 2.000 pesos.

La policía habría vinculado a una mujer con la cadena de distribución de esta mortal bebida, pero uno de los vendedores habría fallecido al igual que los trabajadores del mercado, en los últimos días.

¿Quién responderá por la venta de cococho en Barranquilla?

Tras una serie de operativos de la Policía, el cococho dejó de venderse, pero, en el mercado de la ciudad, se rumora que pronto podría volver a las calles.

Situación que tiene en alerta a la Policía Metropolitana. Según dijo el comandante, General Edwin Urrego en declaraciones entregadas a RCN, “los responsables se enfrentarán a delitos que tienen que ver con la corrupción de alimentos, que es cuando los alimentos o bebidas no cuentan con las condiciones requeridas ni tienen la autorización correspondiente”.

Y, aunque algunos de los vendedores habrían muerto por su consumo, se tiene “información de que tenía ayudantes, dos colaboradores para la comercialización de este tipo de licor”, a los que están tratando de llegar para frenar la venta y producción del cococho en la ciudad.