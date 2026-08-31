Bombardeo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare deja ocho muertos y tres capturados

Una nueva operación militar contra las disidencias de las Farc dejó ocho integrantes muertos, tres capturados y dos personas recuperadas que aseguran ser menores de edad, según el balance preliminar divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.

El operativo se desarrolló durante la noche en la vereda Lagos del Dorado, en el municipio de Miraflores, Guaviare, dirigida contra integrantes del Frente Carolina Ramírez, una estructura señalada de pertenecer a las disidencias de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, las tropas mantienen las operaciones en la zona mientras avanzan las labores de identificación de los fallecidos.

“El balance preliminar es contundente: 8 integrantes de la estructura muertos en desarrollo de operaciones militares, 3 capturados y 2 personas recuperadas que manifiestan ser menores de edad, cuya identidad está siendo verificada. También fue hallado abundante material de guerra e intendencia”.

Buscan establecer si murió alias El Tigre

Uno de los principales objetivos de la operación era alias El Tigre o ‘Pintado’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de esta estructura.

Según el reporte oficial, este hombre estaría relacionado con acciones violentas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, además de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública.

También es señalado de promover el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para las actividades del grupo armado y tendría una circular de Interpol en su contra.

Por ahora, las autoridades no han confirmado que haya muerto durante el bombardeo. El Gobierno indicó que se adelanta la identificación de los cuerpos para determinar si el cabecilla se encontraba entre los integrantes fallecidos.

La confirmación, según se explicó, solo se realizará cuando exista plena certeza sobre la identidad de los muertos.

El presidente también confirmó que se logró la recuperación de dos personas que manifestaron ser menores de edad. Hasta el momento su identidad y edad todavía están siendo verificadas por las autoridades.

Según el mandatario, la ofensiva contra las estructuras de ‘Iván Mordisco’ continuará y las operaciones estarán dirigidas no solamente contra sus integrantes armados, sino también contra sus cabecillas, armamento y fuentes de financiación ilegal.

“A Mordisco y a sus estructuras: la ofensiva no se detiene. Vamos por sus cabecillas, por sus hombres, por sus armas y por sus finanzas criminales. No tendrán territorio seguro para esconderse”.