¿'Jhon 40' está escondido en Venezuela o murió en un combate? Esto es lo que se sabe

Las autoridades se encuentran investigando el paradero de Gener García Molina, alias John 40, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

¿Dónde está 'Jhon 40'?

El sujeto, que tiene circular roja de Interpol, al parecer, estaría en Venezuela, pero se desconoce si está escondido o muerto.

La primera alerta llegó en diciembre de 2025, cuando información en poder de las autoridades apuntaba a que García Molina habría cruzado a Venezuela.

Se trata de un hombre que lleva más de 40 años en las Farc, nunca se acogió al acuerdo de paz, fue expulsado oficialmente por el secretariado de las Farc y posteriormente integró una de las disidencias.

Durante la primera audiencia del proceso judicial, la Fiscalía informó que a través de la Oficina de Asuntos Internacionales inició el trámite para solicitar información a Venezuela.

“El último requerimiento que se elevó al país hermano de Venezuela solicitando información respecto de la ubicación o del posible incluso fallecimiento de algunos de los acusados en ese país”, señaló la fiscal del caso, Lizbeth Calderón.

En ese contexto, la Fiscalía mencionó por primera vez la versión sobre la posible muerte del jefe de la segunda Marquetalia.

"Esa fue la solicitud explícita que se elevó al país de Venezuela con el fin de obtener información, si tenían algún dato, investigación, tanto en Fiscalía de allá como por parte del Estado respecto del posible fallecimiento en combate de este sujeto", indicó.

El 30 de mayo de este año, en una segunda audiencia, el abogado de ‘John 40’ sostuvo que su defendido habría muerto.

Sin embargo, la Fiscalía fue clara al señalar que Venezuela todavía no ha confirmado esa información. "En las solicitudes anteriores que se había elevado a través de esta delegada fiscal y de la Oficina de Asuntos Internacionales a la Cancillería en Venezuela, pues no se ha obtenido respuesta", precisó Calderón.

La Fiscalía también señaló que Venezuela no le ha confirmado a Colombia el estado de otros tres guerrilleros, entre ellos alias Calarcá.

John 40 es señalado como uno de los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay y uno de los cabecillas de la segunda Marquetalia.

¿'Jhon 40 está vivo o muerto?

Mientras los presuntos ejecutores del crimen enfrentan procesos en Colombia, la justicia intenta establecer qué ocurrió con uno de los hombres que, según la investigación, estaría en la parte más alta de la cadena criminal.

John 40 es al mismo tiempo uno de los hombres más buscados por la justicia colombiana y uno de los más grandes enigmas de la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

La pregunta ya no es solamente quién dio la orden, sino dónde está el hombre que, según la Fiscalía, habría estado detrás de ella.