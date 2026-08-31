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Bogotá anuncia la edición 19 de la Semana de la Bicicleta

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anuncia la Semana de la Bicicleta entre el 27 y 30 de septiembre.

Bogotá anuncia Semana de la Bicicleta
Foto: IDRD

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
08:40 a. m.
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Con el fin de celebrar y reconocer a los ciudadanos que eligen el uso de la 'bici' como medio de transporte diario, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, anuncia la Semana de la Bicicleta con diferentes actividades y experiencias que seguirán confirmando a Bogotá como una capital mundial de la bicicleta.

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La ciudad con la red de ciclorrutas más larga de América Latina, tendrá su semana de celebración entre el 27 y 30 de septiembre para conmemorar los más de 600 kilómetros de ciclorrutas que existen en Bogotá y los cerca de 1 millón de viajes que se realizan utilizando este medio de transporte.

Bogotá, capital mundial de la bicicleta

Programas como 'La Escuela de la Bici' o 'Bogotá en Bici' hacen que los bogotanos elijan este medio de transporte, no solo como actividad deportiva o de esparcimiento, sino como una herramienta de uso diario para moverse por la ciudad y desplazarse hacia sus sitios de estudio o trabajo.

De igual forma, la histórica y tradicional Ciclovía de Bogotá reúne a cientos de familias que disfrutan los 141 kilómetros de recorrido disponibles cada domingo y festivo en la capital del país. Incluso, la ciclovía nocturna que tuvo su edición #49 el pasado 27 de agosto, también se ha convertido en una habitual jornada que sigue reforzando la estrategia de espacios públicos seguros en la ciudad.

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Será la edición #19 de la Semana de la Bicicleta

Esta nueva edición que reconoce el uso de la 'bici' ya ha tenido éxito en la ciudad y promete convertirse una vez más en un espacio dedicado a reforzar una cultura de movilidad sostenible con actividades que combinan jornadas de aprendizaje, experiencias al aire libre y espacios que confirman la importancia de la bicicleta en Bogotá.

En los próximos días, a través de canales oficiales de la alcaldía y Secretaría de Movilidad, se conocerán puntos clave y más actividades en las que los interesados podrán hacer parte de la celebración.

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