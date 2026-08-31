CANAL RCN
Colombia Video

Así se planeó el mega bombardeo contra alias Calarcá que dejó 10 guerrilleros muertos en Guaviare

La cúpula militar reveló detalles de la operación contra las disidencias de alias Calarcá em zona rural de El Retorno.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
08:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el Gobierno Nacional reveló nuevos detalles del operativo militar ejecutado el pasado jueves 27 de agosto contra las disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare. Se trató de una acción que dejó 10 guerrilleros muertos de la estructura de alias Calarcá.

Tres menores murieron en operación contra estructura de ‘Calarcá’ en Guaviare: otro adolescente fue recuperado
RELACIONADO

Tres menores murieron en operación contra estructura de ‘Calarcá’ en Guaviare: otro adolescente fue recuperado

Entre los fallecidos en la ofensiva militar se encuentran tres menores. Nueve de los cuerpos fueron plenamente identificados. De acuerdo con el informe de Medicina Legal, entre ellos no estaría Urías Perdomo, sin embargo, queda un cuerpo por establecer su nombre.

En el contundente bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella, dejó, además una persona capturada y un menor de edad recuperado.

¿Qué se sabe sobre la posible muerte de 'Urías Perdomo' durante bombardeo de las Fuerzas Militares en Guaviare?
RELACIONADO

¿Qué se sabe sobre la posible muerte de 'Urías Perdomo' durante bombardeo de las Fuerzas Militares en Guaviare?

¿Cómo se planeó el bombardeo que dejó 10 guerrilleros de Calarcá muertos?

El ministro de Defensa junto con la cúpula militar entregó detalles relacionados con el desarrollo de la operación adelantada en zona rural de El Retorno, Guaviare.

La información oficial señala que el operativo permitió golpear directamente a la estructura de alias Calarcá y posteriormente realizar las actuaciones correspondientes en el lugar donde se produjo el bombardeo.

Uno de los aspectos destacados por el comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, fue que la operación contó con todos los estándares legales establecidos para los ataques aéreos.

Después de la acción militar se adelantaron los actos urgentes correspondientes y los cuerpos encontrados en la zona fueron entregados a Medicina Legal.

Ataque militar aéreo en Guaviare habría dado de baja a ocho guerrilleros de alias Calarcá
RELACIONADO

Ataque militar aéreo en Guaviare habría dado de baja a ocho guerrilleros de alias Calarcá

Lo que hallaron en el lugar del bombardeo contra alias Calarcá

El procedimiento posterior al bombardeo permitió hallar un importante material de guerra que permanecía en el sitio y que, según las autoridades, estaba en poder de los integrantes de esta estructura de las disidencias.

El resultado de la operación fue presentado como uno de los principales golpes contra la organización de alias Calarcá.

En el lugar de la operación las Fuerzas Militares reportaron el hallazgo de un importante número de armas y elementos utilizados por la estructura.

Entre el material incautado aparecen 19 fusiles, siete ametralladoras y 15 armas cortas. También fueron encontrados un mortero de 60 milímetros, 22 granadas de mortero y ocho granadas de 40 milímetros.

A este arsenal se suman 174 proveedores y más de 100 minas, según el reporte entregado por el comandante de las Fuerzas Militares.

Bombardeo en Guaviare contra las disidencias de alias Calarcá deja, hasta ahora, once muertos
RELACIONADO

Bombardeo en Guaviare contra las disidencias de alias Calarcá deja, hasta ahora, once muertos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Bogotá anuncia la edición 19 de la Semana de la Bicicleta

Venezuela

¿'Jhon 40' está escondido en Venezuela o murió en un combate? Esto es lo que se sabe

Jamundí

Líder social asesinada a tiros en su propia casa en Jamundí: su hijo logró escapar

Otras Noticias

Dólar

Dólar vuelve a bajar en Colombia: así abrió la divisa este 31 de agosto de 2026

Este lunes, 31 de agosto, el precio del dólar abrió a la baja si se compara con la TRM del día.

Corea del Sur

Condenan en Corea del Sur a líder de una iglesia por corrupción

El caso generó un fuerte escándalo en Corea del Sur y terminó llevando a juicio a varias de las personas involucradas.

Karol G

Karol G lidera el top global de Spotify con su éxito ‘Bby Wow’: Shakira ocupó el segundo puesto

Colombianos en el exterior

Daniel Muñoz habló tras ser presentado por Nottingham Forest

Enfermedades

Mujer estranguló a sus tres hijos y aseguró que una voz le ordenó hacerlo: ¿qué es la psicosis posparto?