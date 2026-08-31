Así se planeó el mega bombardeo contra alias Calarcá que dejó 10 guerrilleros muertos en Guaviare

En las últimas horas, el Gobierno Nacional reveló nuevos detalles del operativo militar ejecutado el pasado jueves 27 de agosto contra las disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare. Se trató de una acción que dejó 10 guerrilleros muertos de la estructura de alias Calarcá.

Entre los fallecidos en la ofensiva militar se encuentran tres menores. Nueve de los cuerpos fueron plenamente identificados. De acuerdo con el informe de Medicina Legal, entre ellos no estaría Urías Perdomo, sin embargo, queda un cuerpo por establecer su nombre.

En el contundente bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella, dejó, además una persona capturada y un menor de edad recuperado.

¿Cómo se planeó el bombardeo que dejó 10 guerrilleros de Calarcá muertos?

El ministro de Defensa junto con la cúpula militar entregó detalles relacionados con el desarrollo de la operación adelantada en zona rural de El Retorno, Guaviare.

La información oficial señala que el operativo permitió golpear directamente a la estructura de alias Calarcá y posteriormente realizar las actuaciones correspondientes en el lugar donde se produjo el bombardeo.

Uno de los aspectos destacados por el comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, fue que la operación contó con todos los estándares legales establecidos para los ataques aéreos.

Después de la acción militar se adelantaron los actos urgentes correspondientes y los cuerpos encontrados en la zona fueron entregados a Medicina Legal.

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Lo que hallaron en el lugar del bombardeo contra alias Calarcá

El procedimiento posterior al bombardeo permitió hallar un importante material de guerra que permanecía en el sitio y que, según las autoridades, estaba en poder de los integrantes de esta estructura de las disidencias.

El resultado de la operación fue presentado como uno de los principales golpes contra la organización de alias Calarcá.

En el lugar de la operación las Fuerzas Militares reportaron el hallazgo de un importante número de armas y elementos utilizados por la estructura.

Entre el material incautado aparecen 19 fusiles, siete ametralladoras y 15 armas cortas. También fueron encontrados un mortero de 60 milímetros, 22 granadas de mortero y ocho granadas de 40 milímetros.

A este arsenal se suman 174 proveedores y más de 100 minas, según el reporte entregado por el comandante de las Fuerzas Militares.