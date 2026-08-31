Condenan en Corea del Sur a líder de una iglesia por corrupción

La justicia de Corea del Sur condenó este lunes a dos años de prisión a Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación, organización religiosa conocida popularmente como la secta Moon, por un caso de corrupción que también involucra a la exprimera dama Kim Keon Hee.

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Condenan a dos años de prisión a la líder religiosa de la secta Moon por corrupción

Han Hak-ja, de 83 años, fue acusada de entregar artículos de lujo, entre ellos una cartera de una reconocida marca de diseño, a Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, con el supuesto propósito de conseguir favores políticos.

El caso generó un fuerte escándalo en Corea del Sur y terminó llevando a juicio a varias de las personas involucradas.

La líder religiosa acudió este lunes al tribunal de Seúl en silla de ruedas, vestida con pijama y con el rostro cubierto por una mascarilla quirúrgica.

La condena fue confirmada por un portavoz de la Iglesia de la Unificación, quien señaló que Han Hak-ja recibió una pena de dos años de prisión.

La mujer permanece bajo custodia desde su arresto en 2025. Desde entonces, su situación ha estado marcada por períodos de reclusión en un centro de detención y estancias en un hospital.

La exprimera dama también fue condenada

El proceso contra Han Hak-ja está relacionado con las investigaciones que involucraron a Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol.

La ex primera dama fue condenada en segunda instancia a cuatro años de prisión por delitos relacionados con manipulación y corrupción dentro del mismo caso.

Las investigaciones pusieron bajo la lupa los vínculos entre figuras políticas, empresarios y miembros de la Iglesia de la Unificación, así como los posibles beneficios que se habrían buscado obtener mediante la entrega de regalos y bienes de alto valor.

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¿Quién es Han Hak-ja?

Han Hak-ja asumió el liderazgo de la Iglesia de la Unificación tras la muerte de su esposo, Moon Sun-myung, en 2012. Los seguidores de la organización la conocen como la “Verdadera Madre”.

La Iglesia de la Unificación fue fundada en 1954 por Moon Sun-myung y con el paso de las décadas construyó una importante estructura económica con negocios en diferentes sectores y presencia internacional.

La organización asegura contar con millones de seguidores en todo el mundo y es especialmente conocida por sus matrimonios colectivos, ceremonias en las que miles de parejas participan simultáneamente.

Ahora, a sus 83 años, su liderazgo religioso queda marcado por una condena judicial que la llevará a cumplir una pena de dos años de prisión por corrupción, en uno de los casos que ha generado mayor controversia alrededor de los vínculos entre la política surcoreana y la organización religiosa.