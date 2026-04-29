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Bomberos de Bogotá preparan un curso de formación exclusivo para mujeres

Quienes llevaran las riendas del curso fueron capacitados y al interior de la fuerza se creó un comité de género.

Foto: Secretaría de la Mujer
Foto: Secretaría de la Mujer

Noticias RCN

abril 29 de 2026
03:37 p. m.
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A pesar de que el primer grupo de mujeres, de 20 trabajadoras, ingresó al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá en 1975, hoy, más de cincuenta años después, apenas 40 mujeres conforman esta fuerza, en la que trabajan unos 600 hombres.

La brecha de género es evidente. De ahí el trabajo que ha venido desarrollando la unidad administrativa especial, con ayuda de la Secretaría de la Mujer, emprendiendo acciones afirmativas para “cerrar brechas históricas en un sector tradicionalmente conformado por hombres”.

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La ciudad anunció un curso de formación que permitirá el ingreso de otras 30 mujeres a la institución, pero antes, trabajó en la formación de instructores en materia de derechos humanos y enfoque de género. Según la administración distrital:

“La formación estará dirigida a 40 instructores e instructoras de la Academia de los Bomberos Oficiales, que tendrán a su cargo la orientación del nuevo curso exclusivo para mujeres. El objetivo es fortalecer sus capacidades pedagógicas, técnicas y operativas”.

Otras acciones para hacer del cuerpo oficial de bomberos un grupo más seguro e inclusivo:

Con el nuevo curso de formación para futuras integrantes de la fuerza y sus capacitadores, la ciudad intenta retomar una ruta concreta “para ampliar la participación de las mujeres en la gestión del riesgo, la atención de emergencias y la protección de la vida”.

Al interior del Cuerpo Oficial de Bomberos se ha estado trabajando en un comité de género, de la mano de la Secretaría de la Mujer de Bogotá con el fin de crear y promover un entorno laboral más seguro, equitativo y libre de discriminación.

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Pero eso no es todo, en el Comando Central “se abordarán temas como cultura libre de sexismo, derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, participación y representación con equidad, y derecho a una vida libre de violencias”.

Se trata de una serie de esfuerzos que pretenden abrir nuevas “oportunidades para mujeres” en la institución, en un momento en el que busca ser “más justa, más moderna y más efectiva para la ciudad”.

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