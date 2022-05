Bomberos no atendieron emergencia en Malambo por falta de convenio con Alcaldía

Un insólito caso se presentó en Malambo, Atlántico, luego de que una familia perdiera todo a causa de un incendio. Sin embargo, lo más preocupante de la situación es que la comunidad acudió a los bomberos en medio de la emergencia, pero estos decidieron no atenderlos porque, según ellos, hace dos meses se acabó el convenio con el municipio y no les han pagado lo que les deben.

A pesar de que los vecinos del barrio Villa Berta, en Malambo, unieron todas sus fuerzas para apagar las llamas, la casa de doña Rosa se quemó por completo. La mujer cómo el trabajo de años quedó hecho cenizas en cuestión de minutos.

“Tumbaron la reja y la puerta, pero ya se estaba consumiendo, llamaron a los bomberos de Malambo, pero ellos aseguraron que no podían venir porque la Alcaldía no les ha pagado, no podían atender el caso”, dijo Rosa Hernández, mujer afectada con el incendio.

Según las versiones preliminares, el incendio se habría generado por un corto circuito en la sala, el cual se expandió y terminó consumiendo toda la casa. De nada sirvió que varios vecinos llamaran insistentemente a los bomberos, pues la respuesta siempre fue la misma: que no podían atender la emergencia.

“De cosa los vecinos fueron los que me ayudaron a traer agua, muchos tanques de agua, con eso apagamos la llama, pero ya estaba prendida la casa… Llamamos a los bomberos y nada”, precisó Ronaldo Hernández.

Versión de los bomberos de Malambo

Dada la emergencia, los bomberos de Malambo no llegaron, ni siquiera salieron de la estación ubicada a menos de 10 minutos del lugar de la conflagración, la razón que dieron es que ya no tienen convenio con la Alcaldía, pues no tienen dinero para tanquear las máquinas. En dos meses, esta es la segunda emergencia que nadie atiende y de la que nadie se hace responsable.

“Desde la fecha 19 de marzo nos encontramos en cese de actividades porque no nos han contratado este año y nos adeudan de la vigencia 2021 el 60% del contrato, no tenemos como movilizar los vehículos. Los vehículos necesitan recursos, lo que es combustible”, señaló Ralphy Coronado, comandante bomberos Malambo.

Así la situación, los bomberos de Sabanagrande, municipio cercano, fueron quienes llegaron para atender el incendio, pero ya era demasiado tarde.

Desde la Alcaldía nadie da razón del contrato que debió firmarse en diciembre y que le permitiría a los 130 mil habitantes de Malambo estar protegidos con un cuerpo de bomberos que pueda atender cualquier emergencia.