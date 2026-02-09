CANAL RCN
No habrá cambios en tarjetones: Registrador Penagos anuncia inicio de impresión para el 8 de marzo

El registrador nacional Hernán Penagos dio a conocer el tarjetón electoral definitivo para las consultas a Presidencia.

febrero 09 de 2026
03:42 p. m.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dio a conocer este lunes el diseño definitivo de la tarjeta electoral que se utilizará en las consultas de los partidos políticos el próximo 8 de marzo.

El nuevo formato incluye los nombres de cada consulta en letra color rojo y separados por bloques en líneas negras.

“Se trata de un diseño muy intuitivo, que no da lugar a error al momento de la toma de la decisión por parte de los votantes”, aseguró Penagos.

¿Por qué solo se entregará una tarjeta con las tres consultas a la Presidencia?

El Registrador Nacional reiteró que habrá una única tarjeta electoral para las consultas de la presidencia de la República, como medida clave para preservar el secreto del voto.

Además, explicó que durante la jornada los jurados de votación deberán informar a los ciudadanos sobre la existencia de la tarjeta de consultas de las agrupaciones políticas, dejando en manos del votante la decisión de ejercer o no ese derecho.

“La tarjeta electoral de las consultas no será entregada por los jurados de votación. El jurado deberá informar de la existencia de ella y el ciudadano decide si votarla o no”, puntualizó.

Observación internacional en elecciones de 2026

Penagos también anunció que varias misiones de observación electoral internacional confirmaron su acompañamiento a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Entre ellas se encuentran la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y el Centro Carter.

El registrador reiteró que, tras el sorteo realizado el pasado 6 de febrero con la participación de organismos de control, partidos, movimientos políticos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos, quedó definida la posición de las consultas y de los precandidatos en la tarjeta electoral.

¿Cómo quedó el orden de los precandidatos en el tarjetón de las consultas a Presidencia?

Posición 1 – Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación

1. Claudia López.
2. Leonardo Huerta.

Posición 2 – La Gran Consulta por Colombia

1. Mauricio Cárdenas.
2. David Luna.
3. Vicky Dávila.
4. Juan Manuel Galán.
5. Paloma Valencia.
6. Juan Carlos Pinzón.
7. Aníbal Gaviria.
8. Enrique Peñalosa.
9. Juan Daniel Oviedo.

Posición 3 – Frente por la Vida

1. Héctor Elías Pineda.
2. Edison Lucio Torres.
3. Roy Barreras.
4. Martha Viviana Bernal.
5. Daniel Quintero.

