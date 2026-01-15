Buque ARC Simón Bolívar llegó a la Antártida tras 41 días de navegación y logró cruce favorable del Drake

Después de 41 días de navegación y recorrer 5.800 millas náuticas desde Cartagena, el buque científico ARC Simón Bolívar alcanzó las aguas antárticas, superando exitosamente el temido paso de Drake en condiciones meteorológicas excepcionalmente favorables.

Tras 41 días de navegación, el ARC Simón Bolívar llegó a la Antártida

Este paso, considerado uno de los tramos más desafiantes del planeta para cualquier embarcación, donde confluyen los océanos Atlántico y Pacífico, permitió esta vez un tránsito sin contratiempos.

“El cruce se dio en condiciones inusualmente favorables, permitiendo avanzar sin retrasos y mantener el cronograma previsto hacia la Antártida", confirmaron los tripulantes.

La planificación del cruce no fue obra del azar. Según explicaron desde el buque, "la decisión final de cruzar o no se toma sobre las 24 horas antes". El proceso de análisis meteorológico comienza aproximadamente una semana antes, verificando constantemente las condiciones.

"El análisis final para el cruce del Drake se empieza a revisar cada 6 horas y cada 3 horas; durante este lapso las condiciones pueden variar significativamente en cuanto a la altura de la ola, la intensidad del viento", detallaron los expertos a bordo.

Los expedicionarios han adaptado su vestimenta a las condiciones extremas con trajes polares de color rojo, el color institucional del Programa Antártico Colombiano, diseñados para hacerlos visibles en este entorno desafiante.

Con temperaturas de un grado y sensación térmica de menos dos grados, el equipo navega actualmente por las islas Shetland rumbo al estrecho de Nelson.

La misión contempla la realización de dos cruceros oceanográficos en los estrechos de Bransfield y Gerlache. "Nos acompañan dos países dentro de la cooperación internacional, como son Ecuador y Chile, para desarrollar dos líneas de investigación, y nos acompañan seis instituciones colombianas para desarrollar las diez restantes líneas de investigación", explicaron desde el buque.

¿Qué sigue ahora para el ARC Simón Bolívar en la Antártida?

El primer destino será la base antártica de Ecuador, programado para las 5 de la tarde. La tripulación ya ha comenzado a avistar colonias de pingüinos nadando en las aguas gélidas, señal inequívoca de su llegada al continente blanco.

Este logro representa un hito para la presencia científica colombiana en uno de los escenarios más importantes del mundo, fortaleciendo la cooperación internacional y el desarrollo de investigación en aguas antárticas.