Mujer que fue atacada con acido lo perdió todo durante la emergencia invernal en Córdoba

Las lluvias que trajo consigo un frente frío, que se desplaza desde el norte del continente, enfrentan a miles de familias en Córdoba a una pesadilla.

Es la historia de Silvia Julio, una mujer que el 5 de octubre de 2013 lo perdió todo y, de nuevo, con la emergencia generada por las inundaciones en al menos ocho departamentos del país, se enfrenta a la misma situación.

Aquel fatídico 5 de octubre, un hombre tocó a su puerta con la intención de destruirla, en cuerpo y alma, pero su fe logró sostenerla.

En diálogo con Noticias RCN recordó lo ocurrido, mientras se enfrenta a una nueva calamidad, tras perder su casa y enseres: “Llegó un hombre, tocó la puerta y confiada le abrí. Entonces, él me lanzó el líquido”.

Las secuelas del ataque:

Su rostro y su pecho quedaron irreconocibles tras el ataque, además perdió un ojo y el otro quedó funcionando a medias:

“Perdí mi ojo derecho totalmente, no tuvo salvación y en el izquierdo tengo baja visión (…) para mí fue difícil porque me tocó empezar a tocar puertas todos los días, a todo momento. Si tenía para el desayuno, no tenía para el almuerzo”.

Desde Noticias RCN se convocó una cadena de ayuda, que le permitió someterse a múltiples cirugías, en total 47 cirugías reconstructivas y siete cirugías oculares.

Pero su condición de salud la enfrentó a nuevas necesidades económicas, por las que tuvo que recurrir a otras personas para subsistir.

Un nuevo inicio marcado por el dolor y la resiliencia:

Nuevamente, Silvia debe empezar de ceros, esta vez por la calamidad generada por las lluvias que afectaron a 78.000 familias en su departamento.

En el corregimiento de Las Palomas, en Montería, su casa y las de sus vecinos quedaron cubiertas por el agua; por lo que hoy piden ayuda para recuperarse:

“Es muy doloroso llegar y encontrar las cosas dañadas, que lo poquito que se logró tomar en las manos es lo único que se salvó. Por favor, pónganse la mano en el corazón, hay muchas familias afectadas en el corregimiento de las Palomas. Como yo, muchos lo perdieron todo”.