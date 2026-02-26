CANAL RCN
Colombia Video

Hombre asesinó a un menor para robarle la gorra en el sur de Bogotá: detalles del violento crimen

El capturado presuntamente lo atacó varias veces con un cuchillo y escapó como si nada hubiese pasado.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
01:49 p. m.
Un nuevo caso de violencia sacude a Bogotá tras conocerse la audiencia de judicialización de un hombre acusado de asesinar a un menor de edad para robarle una gorra.

El hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2025 en el sur y el acusado fue identificado como Zinedine Zidane Triana. Este hombre, al parecer, protagonizó el ataque en un andén.

El asesinato ocurrió a plena luz del día

La cronología revelada por las autoridades precisó que Triana se acercó a la víctima para quitarle la gorra que era de lujo. Sin embargo, se resistió, lo cual desembocó en la violenta pelea.

Las imágenes de video presentadas en la audiencia muestran el momento en que le quiso robar la gorra. Si bien una mujer intentó calmar la situación, Triana sacó un puñal y persiguió a la víctima.

Después de atacarlo, emprendió la huida en bicicleta y con la gorra que incluso intentó vender. El joven falleció por la cantidad de heridas que le ocasionó. A Triana lo acusaron por homicidio agravado y hurto calificado.

Robo de gorra desembocó en riña

Hace pocos días ocurrió un hecho similar en el parque Arévalo del barrio Aures, occidente de Bogotá. Las cámaras grabaron el momento en el que, a plena luz del día, unos hombres se pelearon tras el robo de una gorra.

Seis de los implicados fueron arrestados y, aparte de la pelea, en video quedó registrado cuando uno de ellos intentó esconder un revólver lanzándolo hacia un establecimiento comercial.

Cuando notaron que la Policía estaba a pocos metros, dejaron de pelear y aparentaron que nada había ocurrido; pero los uniformados ya los tenían ubicados. La gorra fue recuperada y la pistola incautada.

Es importante recordar que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, cuatro de cada 10 asesinatos en Bogotá parten de riñas.

