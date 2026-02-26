Avianca anunció cambio que muchos estaban esperando para sus vuelos ‘Economy’

En línea con su estrategia de fortalecimiento del servicio, Avianca anunció un ajuste en su propuesta para los viajeros que se movilizan en cabina Economy en rutas internacionales dentro de las Américas. A partir de ahora, los pasajeros que vuelen en trayectos superiores a tres horas y media recibirán snacks y bebidas incluidos, una medida que busca elevar la experiencia a bordo en vuelos de mayor duración.

La decisión responde a la intención de la aerolínea de ofrecer un producto más competitivo en el segmento regional, especialmente en rutas donde el tiempo en el aire exige un mayor nivel de confort.

RELACIONADO Avianca advierte sobre posibles afectaciones en servicios migratorios en Colombia

Este beneficio aplicará exclusivamente para vuelos internacionales de larga duración dentro del continente americano. En contraste, para los vuelos nacionales y los trayectos internacionales de corta distancia, la compañía mantendrá su esquema actual de menú de venta a bordo, el cual ofrece distintas opciones de alimentos y bebidas disponibles para compra.

Un ajuste estratégico en la experiencia Economy

La incorporación de este servicio sin costo adicional en vuelos largos representa un paso relevante dentro del plan de optimización del producto. Con ello, la aerolínea busca adaptarse a las expectativas de los viajeros que priorizan comodidad y valor agregado, especialmente en itinerarios que superan las tres horas y media.

Según explicó Katherine Stradaioli, vicepresidente senior de Customer Experience de la compañía, esta decisión reafirma el compromiso de ofrecer un servicio alineado con las necesidades actuales del mercado. La ejecutiva destacó que el anuncio forma parte de una serie de iniciativas orientadas a consolidar una experiencia consistente tanto en tierra como a bordo.

RELACIONADO Avianca y Latam reactivan vuelos al Caribe tras levantamiento de restricciones aéreas

Más cambios en tierra y en el aire

La inclusión de snacks y bebidas en Economy se suma a otros hitos recientes dentro de la red de la aerolínea. Entre ellos se encuentra la expansión de la Business Class Américas a toda su operación regional, incluyendo vuelos nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala. Asimismo, se han implementado mejoras en servicios en tierra como el check-in INSIGNIA by avianca y la renovación de las salas VIP Diamond en el Aeropuerto El Dorado.

Otro avance significativo ha sido la instalación progresiva de Wi-Fi a bordo en distintas aeronaves, fortaleciendo la conectividad durante el vuelo. Con estas acciones, Avianca continúa enfocando sus esfuerzos en puntualidad, personalización y ampliación de servicios, con el objetivo de consolidar una propuesta de valor competitiva para los viajeros en toda la región.