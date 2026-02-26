Inicia la tercera ronda de negociaciones entre EE. UU. e Irán: estos son los temas a discutir

Bajo la sombra de una posible operación militar y con el objetivo de romper el estado de "ni guerra ni paz", delegaciones de Irán y Estados Unidos se citaron este jueves 26 de febrero, en la residencia del embajador de Omán, cerca de Ginebra, para una tercera ronda de negociaciones.

Este encuentro ocurre en un clima de máxima tensión, alimentado por el despliegue de un dispositivo militar masivo enviado por el presidente Donald Trump al Golfo. En declaraciones recientes dijo que, aunque privilegia la diplomacia, Teherán mantiene "ambiciones nucleares".

El mandatario republicano advirtió en su discurso sobre el estado de la Unión que Irán ha "desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases" y que busca diseñar otros capaces de "alcanzar pronto a Estados Unidos".

Un acuerdo nuclear es la prioridad:

La mesa de diálogo, donde Washington está representado por el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, busca un acuerdo que garantice que Irán no se dote de armas atómicas.

No obstante, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que limitarse al pacto nuclear es "un gran problema" e insitió: "Tenemos que hablar de otros temas además del programa nuclear".

Esta postura choca con la visión del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, que aclaró que "el tema de las negociaciones (...) se centra en la cuestión nuclear", insistiendo en el levantamiento de sanciones y el derecho al "uso pacífico de la energía nuclear".

Un alcance está a la mano:

Por su parte, el presidente iraní Masud Pezeshkian ha negado tajantemente las acusaciones sobre armamento atómico, citando una prohibición doctrinal: "Nuestro líder supremo [Alí Jamenei] ya ha declarado que no tendremos armas nucleares en absoluto", y añadió que "incluso si quisiera avanzar en esa dirección, no podría, desde un punto de vista doctrinal, no me estaría permitido".

Respecto a las denuncias de Trump sobre el alcance de su arsenal balístico, que incluye misiles Shahab-3 capaces de llegar a Israel y Europa del Este, Teherán calificó los señalamientos como "grandes mentiras" y sostuvo que sus proyectiles están limitados a un rango de 2.000 kilómetros.

Pese a que el programa balístico y el apoyo de Irán a grupos hostiles a Israel complican el panorama, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, se mostró optimista al calificar la reunión como una "oportunidad histórica" y asegurar que un acuerdo está "al alcance de la mano".