VIDEO I Burro es golpeado y obligado a llevar carga pesada en Santana, Boyacá

Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha indignado a la comunidad en el municipio de Santana, en Boyacá, en donde dos hombres fueron grabados, mientras obligaban a un burro a llevar una abundante carga de palos en su espalda.

¿Qué se observa en las imágenes?

El video, tomado por un conductor que se encontraba transitando en el municipio de Santana, deja ver el instante en el que un caballo y un burro llevan dos cargas pesadas en sus espaldas. No obstante, el burro se desploma en el suelo por lo que los sujetos deciden golpear y halar al animal del hocico y cola para que este se levante nuevamente.

Ante la falta de respuesta del burro, quien se queda tendido en el suelo por varios minutos, los sujetos deciden aliviar la carga al quitar todos los palos y demás objetos que este llevaba en su espalda.

Finalmente, la ausencia de peso hace que el animal se levante y salga corriendo para huir de los sujetos.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que usuarios abrieron un debate sobre la falta de educación en las comunidades campesinas del país, quienes han normalizado dichas prácticas que también podrían fomentar el delito de maltrato animal.

Ley sobre sustitución de vehículos de tracción animal en Colombia

Según la ley 2138 de 2021, se establece que los alcaldes deben hacer la sustitución de vehículos de tracción animal, de manera progresiva, en el territorio nacional como parte de las políticas de protección y cuidado animal.

Aunque la ley contempla excepciones para los vehículos de tracción animal cuando son destinados a actividades turísticas, agrícolas, pecuarias, forestales y deportivas, las entidades deben contemplar las condiciones con las que podrán seguir circulando estos vehículos como capacidad, peso y dimensiones para proteger el bienestar de estos animales.

¿Cuáles son las condenas por maltrato animal?

Según la ley 2455 de 2025, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a tres 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.