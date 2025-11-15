Al estilo Nueva York: así será el nuevo atractivo turístico en Barranquilla

Barranquilla continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más relevantes del Caribe. Su transformación urbana, las mejoras en infraestructura y la conexión con el río Magdalena han impulsado nuevos atractivos.

En este panorama, el Karakalí, aparece como el primer bus flotante de Colombia, pues tras dos años de operación, esta embarcación inicia una nueva etapa pensada para ampliar su acceso y permitir que más personas puedan recorrer la ciudad desde el río.

Nuevo medio de transporte recorrerá el río en Barranquilla

A partir de este fin de semana, el Karakalí abrirá una nueva fase de funcionamiento que permitirá que tanto visitantes como residentes de Barranquilla disfruten de este recorrido fluvial por una tarifa de 15.000 pesos por trayecto.

Este bus flotante, navega por el río Magdalena ofreciendo un panorama privilegiado de los puntos más representativos de la capital del Atlántico.

El viaje dura alrededor de 35 minutos, tiempo durante el cual los pasajeros pueden observar desde el agua diferentes escenarios emblemáticos de la ciudad.

¿Cómo funcionará el nuevo ríobus en Barranquilla?

La embarcación estará disponible de martes a domingo, con tres salidas diarias, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes deseen incorporarlo en sus planes turísticos o familiares.

Los tiquetes se adquieren directamente en la taquilla del muelle de zarpe, con la posibilidad de pagar en efectivo o a través de la tarjeta de Transmetro, el sistema de transporte masivo de Barranquilla.

Sobre el funcionamiento de esta embarcación, Alex de Bedout, director de Puerta de Oro,dijo:

Es un río bus que tenemos en operación desde hace dos años, hace un recorrido por la orilla, por el río Magdalena, desde donde se puede ver la ciudad desde el río.

Esta propuesta también ha generado interés entre quienes buscan nuevas experiencias. Una turista que abordó el recorrido describió sus expectativas: