El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

Vecinos alertaron que el menor suplicaba ayuda desde un tercer piso.

noviembre 15 de 2025
04:24 p. m.
En las últimas horas, un nuevo episodio de aparente abandono volvió a ocurrir en Bogotá.

En la localidad de Suba, un niño de tan solo 8 años fue hallado completamente solo dentro de un apartamento, sin supervisión y pidiendo comida desde una ventana.

La situación se conoció gracias al llamado de algunos vecinos, quienes alertaron al verlo asomado al vacía mientras manifestaba hambre.

Hallan a un niño de 8 años abandonado en un apartamento sin comida en Bogotá

El caso fue atendido por unidades de la Policía Nacional luego de un reporte a la línea 123. Los habitantes de un conjunto residencial en Suba informaron que un niño se encontraba en la ventana de un tercer piso, inclinándose hacia el exterior y pidiendo comida.

Los vecinos, preocupados por el evidente riesgo al que se exponía, solicitaron la intervención inmediata de las autoridades.

Cuando los uniformados llegaron al edificio, accedieron al apartamento donde vivía el menor. Al ingresar, verificaron que no había ningún adulto presente y que el niño llevaba horas sin recibir atención desde que salió de su colegio.

Según relató el propio menor, llevaba todo ese tiempo solo y sin alimento.

¿Qué había dentro del apartamento donde fue hallado abandonado el menor?

Durante la inspección del inmueble, se evidenciaron condiciones deficientes de higiene y factores que representaban un riesgo adicional para su bienestar.

Pese a los intentos de los policías por ubicar a familiares o cuidadores, no fue posible establecer contacto con ninguna persona responsable.

Ante esta ausencia total de acompañamiento, las autoridades procedieron al rescate del menor y lo trasladaron para iniciar el proceso de verificación y restablecimiento de sus derechos.

Finalmente, Norberto Caro, jefe seccional de Protección al Menor, hizo un llamado:

Se invita a la comunidad general al cuidado de nuestros niños y niñas de adolescentes y a por ningún motivo dejarlos abandonados ni solos, especialmente en estas fiestas decembrinas que dan inicio.

Cabe mencionar que, en lo corrido del año, la Policía ha identificado 217 casos de abandono y ha logrado rescatar a 84 niños, niñas y adolescentes en diferentes procedimientos.

