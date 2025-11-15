Vehículos de carga podrían ser incluidos en la medida del pico y placa los sábados: ¿qué se sabe?

El anuncio del pico y placa los sábados para carros particulares no matriculados en Bogotá abrió un debate que aún no se cierra.

Y ahora, una nueva posibilidad toma fuerza: que los vehículos de carga, especialmente aquellos registrados en otros municipios, también terminen incluidos en medidas similares.

La razón sería su presencia masiva en la capital, su aporte a la congestión y el peso que representan en términos de contaminación y accidentalidad.

¿Por qué impondrán pico y placa los sábados para los vehículos no matriculados en Bogotá?

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, explicó en Noticias RCN que el Distrito viene analizando el problema desde hace años.

Nosotros llevamos revisando esto un tiempo largo. Esto no es algo que se nos ocurrió ayer.

Esto lo dijo al recordar que Bogotá pasó del 37 % de participación en la matrícula nacional en 2015 a “menos del 14 %”, un descenso que ha dejado pérdidas superiores a 1.1 billones de pesos en una década.

Y mientras los recaudos caen, las exigencias de inversión aumentan.

Las necesidades son para los 2 millones de carros que transitan en Bogotá, pero solo recibimos recursos por 1.700.000 (...) Quienes hacen uso de las vías, quienes contaminan, quienes generan tráfico, pues también contribuyan.

Vehículos de carga podrían ser incluidos en el pico y placa los sábados

Las cifras presentadas por el Distrito muestran la magnitud del fenómeno:

En Bogotá hay más de 64.000 vehículos de carga matriculados, pero circulan 96.000 en un día hábil, lo que implica que 33 % vienen de otros municipios, sin pagar impuestos en la ciudad.

Este sector genera 42 % de las emisiones de material particulado del transporte.

En 2024 se registraron 12.000 siniestros viales, con 565 fallecidos, y el 47,3 % de las víctimas eran motociclistas, muchos de ellos en choques con carga.

Con ese panorama, surgió la pregunta clave:

¿Podrían los vehículos de carga enfrentar medidas similares al pico y placa del sábado?

La respuesta de la secretaria fue directa:

“Claro que sí.”

Ella explicó que las decisiones anunciadas hasta ahora son apenas una parte de una estrategia más amplia para recuperar la matrícula:

Lo que ustedes mencionan es fundamental (…) los vehículos de servicios especiales, por supuesto, merecen un diagnóstico, un análisis y una propuesta específica.

Esto significa que el Distrito ya evalúa escenarios donde los camiones, volquetas, camionetas de carga y tractocamiones no matriculados en Bogotá podrían enfrentar también restricciones como el pico y placa del sábado, o medidas diferenciadas que aún están por definirse.