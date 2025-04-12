Ejército rescata menor de 13 años presuntamente reclutada por grupo armado en Bolívar

Una menor de 13 años fue rescatada por el Ejército Nacional en Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, después de haber sido presuntamente reclutada con engaños por el Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) 37 Martín Caballero.

La niña había viajado desde la región del Catatumbo hasta el sur de Bolívar para engrosar las filas de esta estructura ilegal.

El rescate se logró tras la intervención oportuna del personal médico del Hospital de Santa Rosa, quienes dieron aviso a las autoridades militares al recibir a la menor con una herida de bala en la mano. Según el reporte de las Fuerzas Armadas, la menor llegó al centro asistencial acompañada de su compañero sentimental, tras fugarse del grupo armado.

Reclutamiento forzado: menor huye del GAOR 37 durante combate en Catatumbo

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la adolescente logró escapar en medio de un enfrentamiento armado entre miembros del GAOR 37.

La menor y su acompañante aprovecharon la confusión del combate para huir, momento en el cual ella resultó herida. Las circunstancias exactas de cómo recibió la lesión aún están siendo investigadas por las autoridades competentes.

El reclutamiento forzado de menores continúa siendo una de las principales violaciones a los derechos humanos en las zonas de conflicto armado en Colombia. En este caso particular, la menor habría sido captada mediante engaños para trasladarla desde el Catatumbo, región ubicada en Norte de Santander, hasta el departamento de Bolívar, a cientos de kilómetros de distancia de su lugar de origen.

Ejército y sector salud coordinan protección de adolescente víctima de reclutamiento

Tras recibir atención médica inicial en Santa Rosa del Sur, la menor fue trasladada a otro centro asistencial en un lugar no revelado del país. Las autoridades han implementado protocolos de seguridad especiales para resguardar su identidad y garantizar su protección, dado que podría estar en situación de riesgo.

Según el último reporte oficial, la menor se encuentra fuera de peligro y está recibiendo atención médica especializada. Además de los cuidados por la herida física, se espera que reciba acompañamiento psicosocial por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para su proceso de reintegración.

El Ejército Nacional calificó esta operación como exitosa y destacó la importancia de la coordinación interinstitucional entre el sector salud y las Fuerzas Militares para la protección de menores en zonas de conflicto.