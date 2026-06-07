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Por un Gobierno con “los más capaces”, de la Espriella anuncia programa caza talentos

Según de la Espriella, los nombramientos serán realizados “sin importar el origen político o la cercanía con el presidente electo" del aplicante.

Foto: AFP
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Noticias RCN

julio 06 de 2026
09:54 p. m.
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció la puesta en marcha de un programa caza talentos para llegar a los “más capaces, íntegros y comprometidos con el país” y que conformen su Gobierno.

Con la estrategia, el próximo presidente de Colombia espera conformar un equipo de personas preparadas que nunca hayan tenido la oportunidad de servir al país desde el Gobierno Nacional.

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¿Cómo funcionará el programa caza talentos del Gobierno de De la Espriella?

De acuerdo con un comunicado de prensa, compartido en las redes sociales del movimiento Defensores de la Patria, en la convocatoria se va a evaluar, únicamente, el mérito, trayectoria, integridad y resultados de quienes apliquen.

Además, el proceso de selección y nombramiento se realizará “sin importar el origen político o la cercanía con el presidente electo. El objetivo es abrir las puertas del servicio público al talento que durante décadas fue ignorado por las prácticas tradicionales de la política”.

En palabras de De la Espriella, “los que nunca llegaron a la campaña y así mismo deberán llegar al Gobierno”.

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Vicepresidente electo ya se encuentra trabajando en el proyecto caza talentos:

De acuerdo con el comunicado de la oficina de prensa del presidente electo, su fórmula, José Manuel Restrepo, se encuentra ejecutando las instrucciones de De la Espriella para sacar adelante la iniciativa.

Y concluye: “La patria milagro exige abrir las puertas del servicio público a los colombianos con talento, vocación y capacidad que durante décadas fueron ignorados por las prácticas tradicionales de la política”.

Desde el 26 de junio, De la Espriella ha venido revelando los ministros que conformarán su gabinete. A la fecha, se sabe que Rodrigo Lara será ministro del Interior; Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda; Iván Cancino, ministro de Justicia; Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa; Viviane Morales, ministra de Educación, y Fabio Arjona, ministro de Ambiente.

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