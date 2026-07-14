Destapan en qué guarnición militar De la Espriella desearía posesionarse: Congreso tiene la última palabra

Quedan pocas semanas para el viernes 7 de agosto, día en el que se realizará la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Desde ese momento, comenzará su gobierno que irá hasta 2030.

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De la Espriella fue el ganador de las elecciones de segunda vuelta del domingo 21 de junio. Tras recibir la credencial del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la que quedó oficialmente como presidente electo, ha dado importantes anuncios.

¿Qué tiene que hacer para posesionarse en una guarnición?

Por un lado, ha ido conformando el que será su gabinete. Algunos de los ministros designados son Rodrigo Lara, Omar Bula, Miguel Gómez Martínez, Mauricio Amín y Elsa Noguera, entre otros.

Además, dio un mensaje que ha generado múltiples opiniones: su deseo de cambiar la ubicación de la posesión presidencial. Históricamente, la ceremonia se lleva a cabo al frente del Capitolio Nacional, donde sesiona el Congreso.

Sin embargo, el presidente electo quiere hacerlo en una guarnición militar. La Constitución lo permite, aunque especifica que debe haber una proposición que deberá ser votada por el Senado y la Cámara.

En diálogo con La FM, el secretario general del Senado, Diego González, explicó: “Esto se hace como todos los temas en el Congreso: una proposición que sea aprobada en Senado y Cámara, donde se autoriza a las cámaras a sesionar en Congreso pleno para posesionarse”.

Batallón de Popayán: la guarnición elegida

La polémica ha estado en torno a lo dicho por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que no autorizará esto.

En los últimos días, hubo varias guarniciones en la baraja, tales como la de Puerto Leguízamo en Putumayo, la Base Aérea de Tres Esquinas en Caquetá, Tolemaida o la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali.

En los Secretos de D’arcy Quinn en La FM, se supo este martes 14 de julio que la guarnición podría ser el Cantón Militar José Hilario López de Popayán en Cauca. De la Espriella quiere que la ceremonia sea en una ubicación militar para honrar a las FF. MM.