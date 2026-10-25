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Deportivo Cali perdió y se despidió del sueño continental: grave error de la portera al último minuto

Las 'azucareras' no podrán repetir la actuación de la edición 2025 donde lograrón llegar a la gran final.

Deportivo Cali perdió y se despidió del sueño continental: grave error de la portera al último minuto
Foto: Libertadores Femenina

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
07:06 p. m.
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Un día después de que el equipo femenino de Independiente Santa Fe le diera a Colombia un cupo a las semifinales de la Copa Libertadores en Ecuador, Deportivo Cali se enfrentaba a Olimpia para buscar asegurar otro cupo colombiano entre los cuatro mejores del torneo; sin embargo, un gol de las paraguayas al último minuto apagaría la ilusión de las 'azucareras'.

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El partido, que tuvo que ser detenido durante una hora por tormentas eléctricas en el estadio, contó con importantes oportunidades para el club colombiano, incluida una jugada con doble golpe en el palo, pero la suerte no acompañó a las caleñas y al minuto 91, Olimpia puso el 1-0 definitivo.

Grave error de la portera de Cali para el gol de Olimpia

Justo en el momento en que iniciaban a transcurrir los cinco minutos de adición y cuando todo indicaba que el partido se definiría por penales, la portera de Cali, Maryory Sánchez, intentó despejar el balón, pero el remate se quedaría corto y el error fue aprovechado por la atacante rival, que decretó el 1-0 final.

Deportivo Cali estuvo muy cerca de ganar la Copa Libertadores en la edición del 2025, pero en los cobros desde el punto penal, Corinthians se llevaría el título.

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Con la eliminación de Deportivo Cali, la única esperanza colombiana son las 'leonas' de Independiente Santa Fe, que tendrán una difícil parada ante el último campeón, Corinthians, en busca de la gran final; las colombianas llegan después de vencer por penales a Palmeiras, mientras que las brasileñas, máximas favoritas, golearon 5-0 a Independiente del Valle.

El partido será el próximo martes 27 de octubre a las 7:00 p. m. y se podrá ver en vivo a través de Win Sports.

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