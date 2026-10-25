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Su celular hace cada vez más cosas: así buscan que consuma menos energía

Los avances en procesadores buscan que los celulares ofrezcan más funciones con un menor consumo energético.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
06:16 p. m.
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Tomar fotografías, jugar, trabajar y utilizar asistentes de inteligencia artificial son actividades que hoy pueden concentrarse en un celular. Esa suma de funciones plantea un desafío para sus fabricantes: aumentar la capacidad de los dispositivos sin que el consumo energético crezca al mismo ritmo.

Parte de la respuesta está en el interior del equipo. El diseño de los procesadores, la manera en que se asignan las operaciones y la velocidad para mover información influyen en la energía necesaria para realizar cada tarea.

¿Cómo buscan reducir el consumo de los celulares?

Los dispositivos cuentan con componentes que cumplen funciones diferentes. La CPU, la GPU y las unidades especializadas en inteligencia artificial pueden repartirse el trabajo para que cada operación se ejecute en el recurso más adecuado.

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A esta distribución se suman procesos de fabricación más avanzados y mejoras en memoria y almacenamiento. El propósito es incrementar el rendimiento y aprovechar mejor la energía disponible.

“La innovación tecnológica también implica aprender a utilizar mejor los recursos disponibles”, explica Patricia Velásquez, directora adjunta para Colombia, Centroamérica y Caribe de MediaTek.

En videojuegos y entretenimiento, estos desarrollos buscan ofrecer mejores gráficos y mayor fluidez con un uso más eficiente de la batería.

La inteligencia artificial también cambia el funcionamiento del equipo

Ejecutar herramientas de IA directamente en el celular es otra de las alternativas que desarrolla la industria. Esto permite realizar determinadas operaciones en el dispositivo, en lugar de depender siempre de grandes centros de datos.

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La discusión ocurre mientras aumenta la demanda eléctrica de esa infraestructura. Según la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos consumieron cerca de 415 TWh en 2024 y podrían alcanzar unos 945 TWh en 2030.

El aprovechamiento de los recursos también involucra a desarrolladores y operadores, mediante la optimización de aplicaciones y redes. Para los usuarios, el texto destaca el cuidado de los equipos y la prolongación de su vida útil como parte de un uso consciente de la tecnología.

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