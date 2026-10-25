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¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio del nuevo proyecto 'Vivienda sin Cuota Inicial'? Conozcalos aquí

La iniciativa busca beneficiar a trabajadores independientes, informales y mujeres cabeza de hogar.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio del nuevo proyecto 'Vivienda sin Cuota Inicial'?
Foto: Magnific

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
06:16 p. m.
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El pasado 21 de octubre se radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 'Vivienda Sin Cuota Inicial' que busca beneficiar a la compra de vivienda de interés prioritario a hogares de menores ingresos.

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A través de subsidios y créditos que estarán disponibles una vez sean cumplidos ciertos requisitos, las familias que no cuentan con vivienda propia y tienen ingresos inferiores a los dos salarios mínimos legales vigentes podrán acceder al proyecto.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio del nuevo proyecto 'Vivienda sin Cuota Inicial'?

El proyecto contempla una serie de requisitos que serán indispensables al momento de aplicar a este beneficio, siendo el ingreso mensual menor a 2 SMMLV el principal; además, se informó que el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de puntaje para establecer prioridad a los hogares que cumplan con dichas condiciones.

A continuación, los requisitos para acceder al beneficio:

  • No ser propietarios de vivienda en el territorio nacional
  • No haber recibido y aplicado un subsidio familiar de vivienda para adquisición, ni haber sido beneficiarios de cobertura a la tasa de interés para adquisición de vivienda, salvo las excepciones previstas en la normativa vigente
  • Acreditar capacidad de pago cuando la adquisición requiera financiación
  • Cumplir los requisitos operativos y documentales que establezca el Gobierno nacional

El documento oficial explica que los beneficios podrán aplicar para adquirir una vivienda nueva ya sea urbana o rural y que no se necesitará de intermediarios.

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Beneficio para trabajadores independientes

El proyecto buscará beneficiar principalmente a trabajadores independientes o informales que puedan demostrar una buena capacidad de endeudamiento; además, las mujeres cabeza de hogar también tendrán prioridad al momento de aplicar a la iniciativa.

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