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Video | Le prohibieron entrar una lavadora a TransMilenio y se puso brava

La regla que establece el sistema de transporte es que los paquetes no pueden superar los 60 centímetros por niguno de sus lados.

Video | Le prohibieron entrar una lavadora a TransMilenio y se puso brava
Foto: @JD_Quinteror en X

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
04:11 p. m.
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TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, se ha caracterizado a lo largo de los años por recibir y transportar a los ciudadanos de todas las localidades de la capital del país y, a pesar de las múltiples quejas que recibe diariamente, es parte fundamental de la movilidad de la ciudad.

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Algunas de las quejas más comunes de los usuarios, además de las demoras en algunos servicios, es el control de seguridad que se tiene en las más de 130 estaciones que tiene actualmente el sistema; colados, personas con armas blancas, habitantes de calle y exceso de ruido dentro de los articulados son algunas de las situaciones a las que los usuarios deben enfrentarse diariamente.

Le prohibieron entrar una lavadora a TransMilenio y se puso brava

En las últimas horas se ha vuelto viral un video en el que una señora denuncia que un vigilante en una de las estaciones del sistema no le permitió ingresar con una lavadora.

En la grabación se logra escuchar a la señora un poco molesta por la negativa del personal de seguridad y señala que la situación le parece injusta: "No ponen problema en una buseta, para venir a ponerme problema por una simple lavadora en Transmilenio", señaló la usuaria y agregó: "Es una lavadora pequeña, ¿cómo no nos van a dejar?"

Con lo que la usuaria no contaba es que en redes sociales la mayoría de internautas calificarían la escena como una falta de sentido común y un irrespeto a los pasajeros que usan el tranporte público; incluso, algunos proponen aplicar comparendos para aquellas personas que realicen este tipo de actos.

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¿Qué dice el reglamento de TransMilenio sobre este tipo de objetos?

En su página web oficial, TransMilenio informa el tipo de paquetes u objetos que son permitidos en el sistema y la regla dice que el tamaño no puede exceder los 60 centímetros por ninguno de los costados; esto, con el fin de evitar que se pueda incomodar a los usuarios u obstaculizar el tránsito de las estaciones y buses.

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