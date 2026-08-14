Esto podría costar la reconstrucción a nivel nacional tras los estragos provocados por el terremoto

A medida que avanzan las labores de rescate tras el impactante terremoto del 10 de agosto, las autoridades han hecho estimaciones en torno a cuánto costaría la reconstrucción de la infraestructura destruida.

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El último reporte proporcionado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó lo siguiente: 285 fallecidos, 3.975 heridos, 379 desaparecidos, 354 rescatados, 73.455 viviendas averiadas, 12.828 viviendas destruidas, 121 edificios colapsados, 15 departamentos afectados, 426 municipios perjudicados, 45.523 familias afectadas, 102.263 personas perjudicadas y 169 animales rescatados.

Casi 300 víctimas mortales tras el terremoto

Durante el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI en Cartagena, la presidenta de la Cámara Colomboamericana (AmChan), María Claudia Lacouture, pasó por los micrófonos de La FM para hablar acerca de las afectaciones económicas en medio de la tragedia.

Por un lado, extendió el llamado para que la ciudadanía y empresarios sigan contribuyendo con las donaciones, las cuales se han vuelto un bálsamo para las víctimas.

“Unámonos todos en un esfuerzo y hagamos que el impacto sea grande (…) Todas las empresas afiliadas y aliadas están contribuyendo”, declaró.

Reconstrucción podría superar los $ 20 billones

Lacouture explicó que desde la cámara se está trabajando con fundaciones para direccionar los recursos a través de ellos, así como con las cámaras regionales y otras entidades.

Queremos invitar a todos los colombianos, a todos los que nos están oyendo, a que sigamos en esa donación constante porque apenas comienza.

La presidenta reveló que la reconstrucción podría costar alrededor de más de 20 billones de pesos. Por eso, reiteró la importancia de donar y aportar el grano de arena.

Con respecto al papel de Estados Unidos en la emergencia, señaló que es clave el cambio en las relaciones con la transición de gobierno. La idea, entonces, es que haya una reducción de aranceles y así permitir que la cooperación no tenga barreras.