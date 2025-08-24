Cabal y Valencia dan su “bendición” a precandidatura de Miguel Uribe Londoño

El Centro Democrático oficializó la precandidatura de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, quien tomará las banderas políticas que en vida defendía su hijo.

El anuncio se hizo el 22 de agosto, luego de que la familia decidiera por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026.

El respaldo de Cabal y Paloma

Las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia aplaudieron el ingreso de Uribe Londoño como quinto precandidato del partido. Cabal afirmó que su participación responde a un deseo familiar que debe respetarse: “Es el deseo de él como padre de Miguel y siento que eso hay que honrarlo. Nosotros tenemos un legado de Uribe compartido, un trabajo en el Senado haciendo oposición al peor gobierno de la historia, y vamos a seguir firmes”, señaló.

Paloma Valencia, por su parte, subrayó que su postulación es un acto legítimo frente a la tragedia que vivió la familia Uribe. “Él nos ha solicitado llegar a esta contienda, le damos la bienvenida. Lo que ha vivido Miguel y su familia es una cosa infame que nos invita a unirnos contra la violencia. Si el padre de nuestro mártir Miguel quiere participar, nuestro deber es darle espacio”, dijo.

El camino hacia la candidatura

Con su postulación, Miguel Uribe Londoño competirá internamente con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. Como los demás precandidatos, tendrá la obligación de participar en todos los debates y actividades del partido durante el proceso de selección.

El Centro Democrático informó que definirá a su candidato presidencial entre diciembre de 2025 y enero de 2026 mediante una encuesta internacional. Posteriormente, en marzo de 2026, se realizará una consulta para escoger al único candidato de unidad democrática con base popular.