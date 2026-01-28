CANAL RCN
Colombia Video

Inició la entrega de 120 caballos cocheros de Cartagena que están en proceso de adopción

Los equinos han sido sometidos a un riguroso proceso de evaluación por parte de veterinarios y etólogos especializados en comportamiento animal.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
03:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El proceso de adopción de caballos cocheros que durante años trabajaron en el turismo de Cartagena dio inicio este miércoles 28 de enero con la entrega de los primeros diez equinos a sus nuevos hogares.

¿Qué pasará con los caballos que serán reemplazados por los coches eléctricos en Cartagena?
RELACIONADO

¿Qué pasará con los caballos que serán reemplazados por los coches eléctricos en Cartagena?

Inicia proceso de adopción de caballos cocheros que trabajaron por años en Cartagena

La cifra total de animales en adopción asciende a 120 caballos, aunque el interés de la ciudadanía superó ampliamente las expectativas.

Esto, luego de recibir 300 solicitudes de personas interesadas en acogerlos.

Los equinos han sido sometidos a un riguroso proceso de evaluación por parte de veterinarios y etólogos especializados en comportamiento animal.

Estos profesionales determinaron el perfil adecuado de cada adoptante según las características específicas de cada caballo, garantizando así una compatibilidad óptima entre el animal y su nuevo cuidador.

De los 120 caballos, 46 serán trasladados al interior del país, específicamente a departamentos del eje cafetero como Armenia, Pereira y Risaralda, además de Antioquia, Santander, Quimbaya y Quindío, zonas que concentraron un alto número de solicitudes.

Los primeros equinos entregados permanecerán en la costa con adoptantes locales. Posteriormente, se ejecutará el traslado de los 46 caballos destinados al interior colombiano, donde pasarán sus años de jubilación.

Según informó el director de la Umata, los adoptantes seleccionados en regiones fuera de Cartagena deberán asumir los costos de transporte de los animales hacia sus nuevos hogares.

Así será la entrega de los caballos cocheros de Cartagena a sus nuevos hogares

El proceso de entrega se realizará de manera escalonada, con un ritmo de diez caballos diarios, lo que permitirá un seguimiento adecuado de cada adopción y garantizará que los animales se adapten progresivamente a sus nuevas condiciones de vida.

Cartagena le puso fin al uso de caballos: así serán los primeros coches eléctricos para el turismo
RELACIONADO

Cartagena le puso fin al uso de caballos: así serán los primeros coches eléctricos para el turismo

La iniciativa pone fin a la actividad de los coches turísticos tirados por caballos en Cartagena, ofreciendo a estos animales una segunda oportunidad en entornos donde recibirán cuidados apropiados.

El riguroso filtro de selección implementado por la Umata busca asegurar el bienestar de los equinos, priorizando adoptantes con las condiciones necesarias para garantizar una vida digna a estos animales que durante años formaron parte del paisaje turístico cartagenero.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Hacienda

MinHacienda pide a la Corte Constitucional no suspender decreto de emergencia económica

Norte de Santander

Investigan desaparición de avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña: esto se sabe

Feminicidio

Feminicidio en Sahagún: expareja asesinó a Yuliana Martínez y huyó con su hija tras el ataque

Otras Noticias

Lionel Messi

Penthouse de Lionel Messi en Medellín: la suite de lujo previo al juego ante Atlético Nacional

Inter Miami jugará un amistoso en Medellín: así es el penthouse donde dormirá Messi previo al juego ante Nacional.

Viral

¿Nuevo romance?: esta es la reconocida modelo con la que Westcol estaría saliendo

El empresario ha generado especulaciones sobre el nuevo romance que estaría protagonizando con una reconocida influencer.

Gobierno Nacional

Salario de soldados en Colombia en 2026 aumentó: ¿En cuánto quedó?

Ecuador

¿Presidente Petro se ofreció a conversar con Daniel Noboa y el ecuatoriano lo ignoró?

Medicamentos

Niña de 9 años está en riesgo de perder un trasplante por falta de medicamentos: su papá fue el donante