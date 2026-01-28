Inició la entrega de 120 caballos cocheros de Cartagena que están en proceso de adopción

El proceso de adopción de caballos cocheros que durante años trabajaron en el turismo de Cartagena dio inicio este miércoles 28 de enero con la entrega de los primeros diez equinos a sus nuevos hogares.

Inicia proceso de adopción de caballos cocheros que trabajaron por años en Cartagena

La cifra total de animales en adopción asciende a 120 caballos, aunque el interés de la ciudadanía superó ampliamente las expectativas.

Esto, luego de recibir 300 solicitudes de personas interesadas en acogerlos.

Los equinos han sido sometidos a un riguroso proceso de evaluación por parte de veterinarios y etólogos especializados en comportamiento animal.

Estos profesionales determinaron el perfil adecuado de cada adoptante según las características específicas de cada caballo, garantizando así una compatibilidad óptima entre el animal y su nuevo cuidador.

De los 120 caballos, 46 serán trasladados al interior del país, específicamente a departamentos del eje cafetero como Armenia, Pereira y Risaralda, además de Antioquia, Santander, Quimbaya y Quindío, zonas que concentraron un alto número de solicitudes.

Los primeros equinos entregados permanecerán en la costa con adoptantes locales. Posteriormente, se ejecutará el traslado de los 46 caballos destinados al interior colombiano, donde pasarán sus años de jubilación.

Según informó el director de la Umata, los adoptantes seleccionados en regiones fuera de Cartagena deberán asumir los costos de transporte de los animales hacia sus nuevos hogares.

Así será la entrega de los caballos cocheros de Cartagena a sus nuevos hogares

El proceso de entrega se realizará de manera escalonada, con un ritmo de diez caballos diarios, lo que permitirá un seguimiento adecuado de cada adopción y garantizará que los animales se adapten progresivamente a sus nuevas condiciones de vida.

La iniciativa pone fin a la actividad de los coches turísticos tirados por caballos en Cartagena, ofreciendo a estos animales una segunda oportunidad en entornos donde recibirán cuidados apropiados.

El riguroso filtro de selección implementado por la Umata busca asegurar el bienestar de los equinos, priorizando adoptantes con las condiciones necesarias para garantizar una vida digna a estos animales que durante años formaron parte del paisaje turístico cartagenero.