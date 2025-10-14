Polémica estrategia con la que cabecillas del Tren de Aragua estarían evitando la extradición: ¿Paz total?

Por medio de una carta, el expresidente César Gaviria alertó que criminales del Tren de Aragua estarían buscando posibilidades de ingresar a la paz total y así evadir la extradición.

En la misiva, el exmandatario aseguró que se está fraguando una estratagema con la que, al parecer, los cabecillas del Tren de Aragua capturados en La Picota no serían extraditados. Esto, en el marco de la paz total del Gobierno.

Dura carta de Gaviria a Petro

“Con ello se buscaría justificar negar la extradición solicitada para estos cabecillas quienes (…) Ya cuentan con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia para ser extraditados a Chile, pero la corte se ha quedado corta en exigir estas extradiciones por parte del gobierno”, aseguró Gaviria.

El expresidente liberal ha sido una de las voces que más ha cuestionado la paz total. Pues bien, en esta ocasión afirmó que no ha promovido la convivencia pacífica, sino que se ha convertido en lo que calificó como un manto de impunidad que se burlan de la justicia.

Gaviria también se refirió al momento en el que Petro habló del grupo durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas: “¡Qué despropósito! ¡Qué error monumental!”.

La carta concluyó así: “El Tren de Aragua es una de las organizaciones internacionales delincuenciales más poderosas que se ha expandido con gran rapidez”. Una de las personas que ha querido no ser extraditado es Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’, cabecilla y cofundador del Tren de Aragua.

¿Quién es ‘Larry Changa’?

Álvarez está en el pabellón de extraditables en La Picota. Otros cabecillas identificados de la estructura son Giovanny San Vicente; Yohan José Romero (‘Johan Petrica’) y Héctor Guerrero Flores (‘Niño Guerrero’).

La captura de ‘Larry Changa’ se llevó a cabo a mitad de 2024. Las autoridades lo ubicaron en Circasia, Quindío. Un par de años antes, en 2022, falsificó documentos con el fin de ingresar a Colombia.

Además, se supo que tuvo alianzas en el Eje Cafetero con las que pudo extender los tentáculos del Tren de Aragua.