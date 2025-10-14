CANAL RCN
Colombia Video

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua se lanzó de un sexto piso para no ser capturado y murió

También fueron detenidos tres miembros más del grupo, entre ellos el cabecilla de la estructura en Perú.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
11:59 a. m.
En medio de la operación 'Sombra 3', ejecutada entre el GAULA Élite de la Policía Nacional de Colombia, la DEA, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Policía Nacional del Perú y AMERIPOL, las autoridades lograron ubicar al cabecilla del Tren de Aragua en Chile, quien era buscado mediante circular roja de INTERPOL por el delito de secuestro.

El objetivo era alias Ender, identificado como Ender Alexis Rojas Montaña, considerado uno de los principales líderes del brazo internacional del Tren de Aragua. El operativo pretendía su captura, pero el desenlace fue fatal.

Cabecilla del Tren de Aragua se lanzó de un sexto piso para no ser capturado y murió

De acuerdo con los reportes oficiales, el procedimiento se llevó a cabo en un conjunto residencial en Sabaneta.

Cuando los agentes ingresaron al lugar para cumplir la orden de captura, el hombre se percató de la presencia policial y, en un acto desesperado, se lanzó al vacío desde un sexto piso, perdiendo la vida en el lugar antes de poder ser arrestado.

Su muerte se produjo en cuestión de segundos, en medio de una operación que las autoridades habían planeado como una acción de precisión para capturar a uno de los delincuentes más buscados del continente.

Capturan a tres peligrosos miembros del Tren de Aragua en Sabaneta

Durante el operativo, las autoridades también capturaron a tres de sus colaboradores, todos vinculados directamente con la organización transnacional.

Entre ellos estaba alias Toro, identificado como el cabecilla del Tren de Aragua en el Perú, quien, según los informes, había asumido el control de las operaciones del grupo en Fusagasugá, Cundinamarca.

También fue detenido alias El Gordo, señalado de intentar expandir el dominio del grupo criminal en Antioquia, especialmente en el Valle de Aburrá, y alias Gallega, acusada de ser proxeneta y colaboradora directa de la organización.

En el procedimiento, los investigadores incautaron dos pistolas marca Glock, una granada de fragmentación, un proveedor con 32 cartuchos y una libra de anfetamina, sustancia base para la elaboración de Tusi, con un valor cercano a 50 millones de pesos en el mercado ilegal.

¿Qué hacían alias Ender y alias Toro en Colombia?

Los informes de inteligencia apuntan a que alias Ender y Toro ingresaron a Colombia en 2024 tras comandar células del Tren de Aragua en Chile y Perú, con el propósito de ampliar el control de la organización en territorio colombiano y fortalecer las rutas del tráfico de drogas sintéticas.

El operativo fue resultado de una estrecha coordinación internacional, en la que participaron agencias de Colombia, Chile, Perú y Ecuador, con el apoyo permanente de AMERIPOL y la DEA.

