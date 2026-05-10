La historia de la capitán Silvia Fuentes: madre, ingeniera y líder en zonas de conflicto en Colombia

El rol de madre es, sin lugar a duda, uno de los más complejos que existe. Sin embargo, hay madres que, además de velar por sus hijos, extienden su compromiso a toda una nación.

Este es el caso de la capitán Silvia Fuentes, quien ha dedicado su vida a servir y proteger a los colombianos, mientras mantiene su papel como madre. En Noticias RCN relatamos la inspiradora historia de esta mujer que encarna el verdadero significado de la entrega y el sacrificio.

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Una historia de tenacidad y amor

Silvia Fuentes lleva 14 años sirviendo en el Ejército Nacional de Colombia. Además de ser ingeniera civil, lidera importantes proyectos de construcción vial en las difíciles zonas de conflicto en el país. Estos lugares no solo representan desafíos geográficos sino también sociales y de seguridad.

La capitán Fuentes ha logrado combinar su experiencia técnica con su liderazgo militar para impactar positivamente en estas áreas conflictivas. Conciliar su vida profesional con su rol en casa es una tarea titánica que al final del día ofrece la mejor recompensa, pues desde ya es objeto de orgullo para su pequeño hijo.

Es un orgullo para él porque a todos sus amiguitos del colegio por donde iba pasando les decía que yo era su mamá, afirmó.

La distribución de los tiempos es una pregunta que muchos se hacen. Para Silvia, no hay una fórmula mágica ya que su secreto reside en la determinación y la pasión que le pone a cada aspecto de su vida.

“Él ha sido muy consciente, desde muy pequeñito, desde los cinco meses de edad ya me tocaba ir a laborar y obviamente él siempre ha estado en un entorno laboral”, aseguró la mujer.

Una labor de madre fuera de casa

A pesar del miedo y las lágrimas, comprende que su misión va más allá de ser madre de su hijo Salomón. Cada día está a cargo de un grupo de soldados que confían en sus órdenes y liderazgo.

Con orgullo, luz la bandera de su país en el uniforme. Pero también porta un medallón simbólico, aquel que representa el reconocimiento y cariño que los hijos alrededor del mundo sienten por sus madres.

Orando para que no me pase nada porque en ese conflicto armado uno siempre corre riesgo. No solo mi persona, sino los soldados que están bajo mi mando, aseguró.

La historia de la capitán Silvia Fuentes es un homenaje a la figura materna en su forma más amplia y generosa. Ella simboliza a aquellas madres que, en silencio, construyen una mejor sociedad para sus hijos y para todos los colombianos.