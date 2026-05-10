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La decisión que tomó el 70% de los bogotanos sobre el futuro del Metro de Bogotá

La Encuesta Bienal de Cultura 2025 reveló que el proyecto ya es visto como un símbolo de transformación urbana y bienestar colectivo.

La decisión que tomó el 70% de los bogotanos sobre el futuro del Metro de Bogotá
FOTO: Metro de Bogotá

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
06:32 p. m.
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El Metro de Bogotá empezó a consolidarse como uno de los proyectos con mayor respaldo ciudadano en la capital. Así lo reflejan los resultados de la Encuesta Bienal de Cultura: indicadores de Cultura Ciudadana y Garantía de Derechos 2025, elaborada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que muestran una alta disposición de uso y una percepción positiva frente al impacto urbano y social de la obra.

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De acuerdo con el estudio, el 70,6% de las personas encuestadas aseguró que usaría el Metro de Bogotá como parte de su movilidad cotidiana. Además, el 65,1% considera que el proyecto es necesario y el 40,3% afirma sentirse orgulloso de esta infraestructura, cifras que posicionan al sistema como un nuevo símbolo de ciudad.

La encuesta también evidencia que el debate sobre el Metro ya no gira únicamente alrededor del transporte. Los resultados apuntan a que la ciudadanía relaciona esta obra con bienestar, transformación urbana y calidad de vida, especialmente en una ciudad donde gran parte de la población invierte entre una y dos horas diarias en desplazamientos.

¿Qué revela la Encuesta Bienal de Cultura 2025 sobre el Metro de Bogotá?

Uno de los principales hallazgos del informe es que Bogotá muestra una disposición emocional y cultural favorable hacia el proyecto. Según la medición, localidades como Suba alcanzan niveles de intención de uso del 92,1%, mientras Chapinero y Barrios Unidos registran 89,1%.

La investigación concluye que la ciudad enfrenta el desafío de transformar la experiencia cotidiana de habitar Bogotá a través de la manera en que las personas se mueven y se relacionan en el espacio público. En ese contexto, el Metro aparece como una oportunidad para fortalecer la cooperación ciudadana y las normas de convivencia.

¿Por qué el Metro de Bogotá es visto como símbolo de transformación urbana?

Los resultados del informe muestran que el proyecto ha comenzado a construir una conexión simbólica con los ciudadanos. La idea de “Bogotá Modo Metro: orgullo que se mueve” resume una percepción en la que la movilidad deja de verse únicamente como desplazamiento y empieza a relacionarse con identidad urbana y bienestar colectivo.

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La encuesta señala además que, aunque los bogotanos mantienen una imagen positiva de la ciudad, persisten tensiones cotidianas que afectan el disfrute del entorno y la acción colectiva. Entre las prioridades identificadas aparecen el fortalecimiento de la confianza institucional, la inclusión, la cultura ambiental y la atención a problemáticas de género.

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