Confirman que fue abatido alias Terry, cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

El presidente Abelardo de la Espriella informó este jueves sobre la muerte de Cristian Camilo Chavarría Tapias, conocido con los alias de Terry o ‘Keiner’, quien, según indicó, sería cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo en Antioquia.

Gobierno confirmó que fue abatido alias Terry

De acuerdo con el mensaje publicado por el mandatario en su cuenta de X, Chavarría Tapias estaría relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y desplazamiento forzado en varios municipios del suroeste antioqueño.

El presidente señaló que el hombre tenía injerencia en los municipios de Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes, donde presuntamente dirigía las actividades criminales de esta estructura.

De la Espriella sostuvo que la operación representa una afectación a las finanzas y a la capacidad de operación del grupo armado en esta zona del departamento.

"Su caída golpea las finanzas criminales y la capacidad de esta estructura para aterrorizar a las comunidades del suroeste antioqueño”, escribió.

La subestructura Edwin Román Velásquez Valle ha sido objeto de diferentes operaciones de la Fuerza Pública en Antioquia.

La Gobernación del departamento había señalado en septiembre que esta organización tenía presencia criminal en el Suroeste y que sus integrantes eran buscados por hechos relacionados con homicidios, extorsiones y microtráfico.

En septiembre, además, el Ejército reportó la captura de cuatro presuntos integrantes de esta subestructura en zona rural de Pueblorrico.

Durante ese operativo fueron incautados fusiles, una escopeta, munición, explosivos y otros elementos, según informó la institución.

El jefe de Estado aseguró que las autoridades continuarán las operaciones contra las estructuras criminales y sus principales cabecillas.

En su publicación, afirmó que el objetivo es combatir las extorsiones y las demás actividades ilícitas que afectan a las comunidades.