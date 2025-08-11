Caldas lanza primer modelo de territorio intergeneracional para adultos mayores en Colombia

Colombia enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional que representa tanto un desafío como una oportunidad económica y social. Más de 7.6 millones de colombianos superan los 60 años, una realidad que el departamento de Caldas decidió abordar mediante un innovador proyecto de integración generacional.

Camila Palacio, directora de ProCaldas, y el publicista Marcelo Arango, lideran esta iniciativa que busca transformar la percepción sobre el envejecimiento.

“Creo que aquí hay una oportunidad muy grande de planear nuestro futuro. Todos vamos para allá y en la medida en la que podamos, desde ya, empezar a prever todas esas potencialidades que tenemos, no solo desde Caldas, sino desde Colombia entero, vamos a dejar de improvisar ese futuro que hoy nos está costando un montón”, aseguró Palacio.

El proyecto se fundamenta en el concepto de intergeneracionalidad, que propone conectar a personas mayores con generaciones más jóvenes mediante mentorías inversas, intercambios laborales y cruces culturales.

"Es conectar a este grupo de personas que han caminado la vida, que tienen fuerza, que tienen potencia, que a pesar de que tengan 60 o 70, dicen yo aquí sigo vivo, conectarlos con los más jóvenes", señaló Arango.

¿Cuál es el sueño que tienen y cómo en toda Colombia se puede aprender de ello?

Caldas ya ha implementado estrategias educativas intergeneracionales exitosas, con cursos que reúnen a estudiantes desde los nueve hasta los 86 años aprendiendo emprendimiento.

“Lo que nosotros queremos decirle al mundo es que en Caldas, en el centro del país, el corazón está latiendo distinto y estamos dispuestos a que la gente venga y pruebe nuestra tierra”, indicó la directora de ProCaldas.

¿Qué es el Caldas InterGen Hub?

La iniciativa Caldas InterGen Hub establecerá en Manizales un centro donde empresas, Estado y fuerzas vivas de la ciudad trabajarán conjuntamente en proyectos basados en la integración generacional.

“Sobre esa base decidimos convertir a la ciudad en un laboratorio global. Harvard viene, MIT, organismos internacionales a fondear proyectos para aprender y entender cómo esto genera valor, no cómo cuidamos a los viejitos, sino esto cómo genera valor y después se lo devolvemos al mundo”.

¿Las empresas apoyan el proyecto?

Arango afirmó que están completamente comprometidos “por la disposición de que en estos procesos hay una actualización en las capacidades de las personas mayores. Sabemos que hay que hacer un esfuerzo grande en acompañar a las empresas en ese proceso de reincorporar a personas adultas (…) la fuerza productiva de los empresarios es importante y es importante también la cantidad de personas mayores que hacen parte de esa fuerza productiva”.

El sector público también apoya la iniciativa. La Alcaldía y la Gobernación aportarán recursos “para empezar a demostrarle al mundo que efectivamente cuando se cruzan esas dos edades pasan las cosas buenas”.

Palacio enfatizó el mensaje para los adultos mayores colombianos: "Desbloquear las posibilidades de que para emprender, para aprender, para cuidar y para vivir no hay edad y en Caldas hay un departamento dispuesto a que eso pase".

Finalmente, Arango puntualizó en la urgencia del proyecto: “Queremos marcar un hito global, la idea es romper el paradigma, dramáticamente, hacia adelante, moviendo a la humanidad y haciendo cosas de verdad”.