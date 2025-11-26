Calendario electoral: entregas de firmas, inscripciones y fracturas políticas marcan la campaña presidencial

El panorama político colombiano entra en una fase decisiva con el corte de cuentas de las campañas presidenciales y legislativas. La entrega de firmas, inscripciones de candidaturas y definiciones internas de los partidos se convierten en hitos clave de las próximas semanas.

RELACIONADO Registraduría anuncia participación de la Unión Europea en observación de elecciones de 2026

Hasta ahora, David Luna, Héctor Olimpo y Santiago Botero ya cumplieron con la entrega de firmas. El 2 de diciembre lo hará Juan Daniel Oviedo, seguido el 4 de diciembre por Daniel Palacios. El 9 de diciembre será el turno de Mauricio Cárdenas, mientras que el 10 de diciembre entregarán sus apoyos Vicky Dávila, Claudia López, Mauricio Lizcano y Aníbal Gaviria.

Definiciones clave en el calendario electoral: inscripciones, encuestas y disputa en el Partido Verde

En paralelo, el 1 de diciembre el excontralor Felipe Córdoba inscribirá su candidatura por el Partido Conservador. Y el 15 de diciembre se conocerá finalmente el candidato del Centro Democrático, tras un proceso de encuestas que comenzará este fin de semana. Además, el partido tendrá un debate con todos sus precandidatos el 11 de diciembre en Tribuna RCN.

Otro punto clave será el 8 de diciembre, fecha límite para la inscripción de listas al Congreso. Allí persiste la incertidumbre en el Partido Verde, donde la disputa por encabezar la lista enfrenta a Ariel Ávila y J. Fernández, aunque también gana fuerza el nombre del senador Fabián Díaz, respaldado por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien ya aseguró un puesto para su hermano John Amaya.

En medio de estas definiciones, la representante Katherine Miranda confirmó que dará el salto de Cámara a Senado, sumándose a la competencia interna.

Carlos Caicedo rompe con el Gobierno tras críticas de Petro y agudiza fractura en la izquierda

La tensión también se trasladó al escenario de la izquierda. El presidente Gustavo Petro criticó recientemente a la gobernadora del Magdalena, de Fuerza Ciudadana, señalando que “ganaron los de siempre” y acusando al movimiento de Carlos Caicedo de querer dividir. La respuesta fue inmediata: Caicedo viajó desde Santa Marta y protestó frente a la Casa de Nariño, anunciando la ruptura formal con el Gobierno.

“No tenemos por qué someternos a esa especie de neodictadura en la decisión de cómo se escoge la candidatura de izquierda”, declaró, dejando abierta la posibilidad de que su movimiento termine en la oposición.

El calendario electoral avanza con definiciones cruciales y tensiones políticas que marcarán el rumbo de las campañas en diciembre.