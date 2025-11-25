Alistan lista única al Senado con Rodolfo José Hernández, Paulino Riascos y Lorena Ríos

Una alianza inesperada podría reconfigurar el panorama político en las elecciones al Congreso. Cambio Radical y la coalición Alma, que agrupa a los movimientos Colombia Justa Libres, ADA, Liga de Gobernantes y Dignidad Liberal, presentarán una lista única al Senado. La decisión abre el camino para que figuras de distintos sectores confluyan en una misma propuesta electoral.

Entre los nombres que suenan para integrar la lista están Rodolfo José Hernández, hijo del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, por la Liga de Gobernantes; Paulino Riascos de ADA, movimiento que en su momento avaló a Roy Barreras; y Lorena Ríos de Colombia Justas Libres, quien podría convertirse en la cabeza de la lista. A ellos se suman los actuales congresistas de Cambio Radical.

Vargas Lleras y el regreso de Rodrigo Lara

La primera opción para liderar la lista sigue siendo Germán Vargas Lleras, quien estaría cerca de confirmar su aspiración. Otra alternativa es un exministro que compartió gabinete con Vargas, aunque su nombre aún no se revela. En paralelo, la alianza marca el regreso de Rodrigo Lara Restrepo y su movimiento Dignidad Liberal a Cambio Radical, tras más de cinco años de distanciamiento político con Vargas.

La coalición se concreta después de la salida del ex ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien recientemente había sostenido conversaciones con las directivas de Alma. Lizcano, por su parte, ha iniciado una estrategia de campaña enfocada en recorrer regiones y reunirse con familias para escuchar sus propuestas.

Zuluaga, carta fuerte en el Centro Democrático

El movimiento también coincide con movimientos en otras colectividades. En el Centro Democrático, Juan Guillermo Zuluaga, quien aspiraba a la presidencia por la Fuerza de las Regiones, se perfila como candidato seguro al Senado.

Tras un almuerzo con el expresidente Álvaro Uribe, recibió la oferta de ocupar uno de los primeros cinco lugares en la lista. La confirmación oficial se conocerá este jueves, aunque todo apunta a que Zuluaga aceptará el reto.